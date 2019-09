Miten on JYP, kiinnostaisiko J. Honka? Entä J. Virtanen – "Pelaajabudjetti ei ole kiveen hakattu"

JYPin liigakausi starttaa HPK-ottelulla perjantaina, mutta jo tässäkin vaiheessa sesonkia pelaajamarkkinoilla sattuu ja tapahtuu. Viisi edellistä kautta Dallas Starsin organisaatiossa kiekkoillut puolustaja Julius Honka näyttää olevan Starsin kanssa tällä haavaa umpikujassa.

Voimassa olevaa sopimusta ei ole, mutta 23-vuotias Honka on rajoitettu vapaa agentti, joten hänen kohtalonsa on Dallasin käsissä. Sopimusneuvottelut eivät ole toistaiseksi edenneet ja seura on myös kaupitellut Honkaa muualle, mutta tämäkin suunta on jumissa.

The Athletic -sivustolle Starsia seuraava toimittaja Sean Shapiro arvioi keskiviikkona, että Hongan pelipaikka saattaisi Kärppiin palanneen Jesse Puljujärven tavoin löytyä alkavalla kaudella SM-liigasta. Dallasin ensimmäisellä kierroksella kesällä 2014 varaama Honka on Diskoksen kasvatti, joka sai kuitenkin enimmät juniorioppinsa JYPissä.

SM-liigassa Honka ei ole pelannut, mutta hänen pikkuveljensä Anttoni aloittaa kolmannen kautensa hurrikaanipaitojen takalinjoilla.

JYPin urheilujohtaja Mikko Viitanen lähestyi urallaan kahdet MM-kisat ja 87 NHL-ottelua pelanneen Hongan tilannetta maltillisesti.

- Totta kai tuollaisella taitotasolla varustettu pelaaja on aina kiinnostava, mutta mitään keskusteluja ei ole käyty. En edes tiedä, onko mies tällä hetkellä Suomessa vai Pohjois-Amerikassa, Viitanen sanoi.

"Jonnen tilanne on tiedossa"

Ilmoituksensa mukaan JYP pienensi pelaajabudjettiaan noin puolella miljoonalla eurolla sitten viime kauden. Viitasen mukaan pelivaraa kuitenkin on.

- Budjetti ei ole kiveen hakattu, vaikka tietysti kuria pyritään sen suhteen pitämään yllä. Tilanteita katsotaan aina tapauskohtaisesti, Viitanen selvitti.

- Perjantaina aloitetaan kuitenkin nykyisellä kokoonpanolla, hän lisäsi.

Kohu- ja kulttihyökkääjä Jonne Virtanen tiedotti sosiaalisen median tileillään torstaina, että TPS on yksipuolisesti purkanut hänen pelaajasopimuksensa. Sopimussoppa etenee jatkossa riita-asiana, eikä Virtasen pelien jatkumisesta ole toistaiseksi tietoa. Jääkiekkoilijan uraansa hän aikoo kuitenkin jatkaa. Romuluinen ja rosoinen Virtanen pelasi JYPissä kaudet 2009-14 ja nousi kulttihahmoksi myös Hippoksella.

- Aika hyvin ollaan oltu perillä Jonnen tilanteesta ja siitä, miten tapahtumaketju etenee. Hänellä on oma historiansa JYPin kanssa ja paljon hienoja hetkiä, mutta mitään keskusteluja ei ole ollut, Viitanen totesi.

Iltalehden tietojen mukaan Virtanen liittyy ensi maanantaina mestiksessä pelaavan TuTon harjoitusvahvuuteen. IL kirjoittaa TuTon pyrkivän hakemaan yhteistyökumppaneiltaan lisärahoitusta sentterin pestaamiseen.