Myöhästyneestä tapaninpäivän taistosta tuli hurrikaanin osalta pannukakku – kamalat erien loput yhä JYPin kompastuskivinä

Jos JYPin aiemmat kohtaamiset Kärppien kanssa ovat jääneet vähämaalisiksi, niin tapaninpäivän iltatansseissa kotijoukkueen hanat aukesivat huolella. Isännät olivat Raksilan hallin jäähdytyskoneen pettämisen vuoksi tuntia myöhemmin aloitetussa kamppailussa lopulta etevämpiä maalein 6-2.

JYPin osalta ensimmäisen erän viimeinen puolentoista minuutin pätkä oli tyly opetus valppaana pysymisestä. Avausmaalin värkänneet vierailijat laittoivat autopilotin päälle ja antoivat Kärpille mahdollisuuden iskeä maaleja.

Kotijoukkue kiitti. Ensin Mika Pyörälän ohjaus yllätti Eetu Laurikaisen, minkä jälkeen ehti kulua ainoastaan minuutti, kun erotuomaristo totesi Radek Koblizekin iskeneen maalin sääntöjen puitteissa. JYPin johto suli erän viime metreillä vain hetkessä.

Markus Jokisen ohjausmaalin jälkeen peli muuttui kärppäpaitojen tykitykseksi. Kolmannessa erässä isännät katkaisivat JYPin selkärangan lopullisesti, paukuttaessaan kolme osumaa kaikkensa antaneen Laurikaisen taakse.

Lepsuilu ratkaisi

Jo junnukiekkoilussa pelaajille korostetaan maalin jälkeisen vaihdon merkitystä. Mieli pitäisi pystyä nollaamaan onnistumisen tai epäonnistumisen jäljiltä. Kärpät osui kuitenkin ottelussa kaksi kertaa niin, että joko se tai JYP onnistui maalinteossa. Ottelun loppu oli lähes kosmetiikkaa, kun kamppailu ratkesi vierailijoiden uinahduksiin.

Hurrikaanipaidoilta tämä oli lepsuilua. Avauserän kaksi takaiskumaalia maksanut nukahdus oli erityisen pahalta näyttänyt musta hetki. Joulua ennen pelatun Sport-pelin loppuhölmöily kun on kiekkokansalla tuoreena mielessä.

JYP kaipaa paljon jonkinlaista keinoa tasapainottaa tekemistään, erityisesti erien lopuissa. Sarjakärki ei antanut armoa, vaikka siltä puuttui loukkaantumisten ja nuorten MM-kisojen vuoksi paljon osaamista kaukalosta. JYPin osalta kun puhutaan otteiden tasapainottamisesta, katseiden tulisi erityisesti suuntautua joukkueen kokeneimpaan osastoon.

Vastaansanomattomat vastahyökkäykset

Erityisen hankalaa JYPillä oli Kärppien vastaiskupelaamisen torjumisessa. Kotijoukkueen osumista kolme syntyi selkeänä vastahyökkäysmaalina.

Kun kotijoukkueen ykköstykit Ville Leskisen ja tshekkivahvistus Koblizekin johdolla pääsivät vauhtiin, JYP jäi aseettomaksi. Isännät löysivät vauhdillaan jatkuvasti aukkoja ja ylivoimahyökkäyksiä, joilla hurrikaanipaidat tykitettiin kolmannessa erässä jäänrakoon.

Oli vierasjoukkueella myös huonoa onneakin matkassa. Juuso Vainion mailan katkeaminen hyökkäyssiniviivalla laukauspaikassa kääntyi lopulta vastaiskuksi, josta Ville Leskinen ampui ottelun voittomaalin. Huonon onnen taakse ei kuitenkaan voi piiloutua, kamppailun lopulta ratkaisseiden osumien synnyttyä Kärppien vastaansanomattomasta vastahyökkäämisestä.

Ei niin lämmin paluu

Mikko Mäenpään palaaminen JYPin takalinjoille vaikutti ennen ottelua suurimmalta plus-merkiltä jyväskyläläisille. Kaiken kokenut puolustaja saikin Lauri Merikiveltä reilusti vastuuta, tultuaan takaisin lähes yhdeksän kuukauden tauon jälkeen.

Vastuu merkitsi kuitenkin plussien sijasta miinuksia. Mäenpää oli 14.44 peliminuuttinsa aikana jäällä viiden Kärppien osuman aikana. JYPin maaleja ei puolustajan kentällä olon aikana syntynyt, joten Mäenpään tilastoihin jäi merkinnäksi jäätävän pakkasen -5 plusmiinus-merkintä.

JYP-pakin tärkeintä roolia nähtiin jo kuitenkin Raksilassakin. Mäenpään suurin apu on tuoda rauhoittava ja osaava tekijä JYPin ylivoimaan, jonka viivassa on aiemmin operoinut Mikko Kalteva. Tämä on ollut osaamiseltaan aivan väärässä paikassa ylivoimavastuun kanssa.