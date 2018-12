Näin JYP aikoo päästä pois köysistä: "Junioripuolelle uusia elementtejä ja yhtiöön lisää pääomaa"

Kaksi tuntia haastattelun jälkeen JYPin puheenjohtaja Jukka Seppänen soittaa perään.

– Unohtui sanoa, että tässä seurassa kaikki päätökset tehdään yhdessä – niin hyvät kuin huonotkin.

– Jukka Holtari (urheilutoimenjohtaja) on saanut lokaa niskaan huonoista päätöksistä. Syyttä. Sillä ne on tehty porukalla.

Tyypillistä JYPiä, tyypillistä Seppästä. Hurrikaaniseura on tunnettu sisäisestä lojaalisuudestaan, joka ei hevin murru.

Nyt sama lojaalisuus on osaltaan aiheuttanut JYPille akuutteja ongelmia.

Seppäsen syksy on ollut raskas ja työteliäs.

– Kun menee hyvin, saa olla rauhassa, hän huokaa.

– Sitten kun ei mene hyvin, ei ole ihan niin rauhallista. Ja nyt on kyllä rämmitty tarpeettoman syvällä.

Puheet sivuun vetäytymisestä ovat siis turhia. Tietotaidollaan ja isoimmalla osakesiivullaan Seppänen edustaa JYP Jyväskylä Oy:ssä yhä viimeistä sanaa – vaikka päätökset kuinka ”tehdään yhdessä”.

Seppänen on häkeltynyt. Siitä kun JYP valtasi Euroopan mestaruuden on vain kymmenen kuukautta. Se on kuitenkin enää pala hienoa historiaa. Juuri nyt epäillään ympäri kiekkovaltakuntaa, että JYPissä on valuvikoja.

Kyllä, haasteita on: sekä urheilussa että taloudessa.

JYP-pomo ei selittele eikä kiistä tilannetta.

– Varmaan joukkueessa on vähän vääristynyt ikärakenne, hän myöntää.

Se on lojaalisuuden hinta.

– Mutta olisiko meidän asetelmamme jotenkin parempi, jos olisimme hylänneet kaikki paluumuuttajat? Ja millainen olisi ollut palaute, jos olisimme sanoneet seuraikoneille ei? hän kysyy.

Vastaus tiedetään. Ryöppy olisi nostanut Jyväsjärven veden pintaa parilla metrillä.

Seppänen ei hirttäydy myöskään joukkueen raskasjalkaisuuteen.

– Vaikka pelaajat eivät ole kentän nopeimpia, en ole heittänyt kirvestä kaivoon. Puolustuspeliin tarvitsemme lisää tiiviyttä, mutta toisaalta joukkue on esittänyt väläyksittäin hienoa kiekkoa. Absoluuttisesti huono yhdistelmä ei niin tee.

Seppäsen mukaan JYPin pelillinen ongelma tiivistyy kollektiiviseen itseluottamukseen.

– Kun se saa riittävän ison kolauksen, kolhu vaikuttaa paljon enemmän kuin mikään tekninen tai fyysinen ominaisuus.

Välikausiajattelulle Seppänen nauraa.

– Tuon hintaisella joukkueella ei ole välikausia.

JYPin pelaajabudjetti on 2,5 miljoonaa euroa.

– Kiekkobisnes on jatkuvaa armottomien kompromissien tekemistä ja tulevaisuuden arvaamista. Voin kertoa, että 20 vuoden aikana ei ole tullut valtavia onnistumisen tunteita, Seppänen hymähtää.

– Kun joukkue voittaa kymmenen peliä peräkkäin, kaikki pelaajat näyttävät ihan loistavilta ja iso osa on lähdössä KHL:ään, Änäriin tai Sveitsiin. Siitä syntyy hirveä painetila, miten saadaan edes muutama noista pidettyä.

– Sitten kun joukkue pelaa huonosti, paineet ovat toisenlaiset. Miksi meillä on noiden kanssa sopimus? Eikö meillä ole kuin ylikalliita pelaajia?

Vaikka joku voi syystäkin ilkkua, että JYP elää menneisyydessä, se kyllä rakentaa tulevaisuutta. Lauri Merikiven nostaminen valmentajaksi oli signaali tästä.

– Tarvitsimme muutosta asioiden kehittämisessä, Seppänen perustelee.

– Halusimme valmentajalta vielä johdonmukaisempaa ja määrätietoisempaa toimintaa. Haimme suunnitelmallisuutta ja hyvää otetta työhön, jota tehdään nuorten pelaajien eteen.

Lahjakkuuksien hävikki muihin seuroihin selvästikin kismittää Seppästä.

Hurrikaanipomo on realisti.

– Aina voi ajatella, että Merikivi laitettiin pahaan paikkaan. Mutta sanopas uuteen joukkueeseen saapunut valmentaja, joka on saanut itselleen mieleisen ryhmän. Matti Alatalo tuli aikoinaan JYPiin, jossa ei ollut yhtään hänen valitsemaansa pelaajaa.

– Yksi paikka oli vapaana. Alatalo olisi halunnut Jaako Niskavaaran, minä ja Holtari otettiin Jari ”Korkki” Korhonen.

JYP on kuin nyrkkeilijä, joka on joutunut kehäköysiin, ja pähkäilee, miten ahtaasta paikasta luovitaan ulos. Seuraava liike on ratkaiseva.

– Ensi kauden pelaajarunko on tuossa, Seppänen viittaa nykyiseen rosteriin.

Tilanne on vakaa, vähän liiankin vakaa. Hurrikaaniseura ei elä umpiossa. Toimistossa on nähty jääkiekon parin viime vuoden aikana syliin räjähtänyt evoluutio, joka kiistatta jallitti JYP-väkeä.

– Näyttää siltä, että laji etenee entistä vahvemmin kohti luistelua ja taitoa, Seppänen sanoo.

– Siksi JYPiä pitää viedä moderniin suuntaan.

Siksi päävalmentajan sukunimi on Merikivi.

– Isossa kuvassa yritämme tarjota Kihun ja Jyväskylän Urheiluakatemiankin avulla junioripuolelle uusia elementtejä. Tärkeätä on, että juniorimylly pystyy tuottamaan pelaajia, jotka sisäistävät nykylätkän.

JYP on isossa murroksessa. Eikä se ole helppo vaihe.

Voi mennä vuosiakin.

Murros ei jää kaukaloon. JYPillä on taiteilemista myös taloutensa kanssa.

– Kahdella viimeisimmällä tilikaudella on tehty tosi rumaa jälkeä, Seppänen kuittaa.

Kauden 2016–2017 tappio oli 450 000 euroa, kauden 2017–2018 miinus 407 000 euroa.

– Luvut ovat monen asian kertymä. Liikevaihto on noussut tuossa ajassa miljoonan, mutta samalla kulut ovat paisuneet liikaa.

Jotain oli tehtävä – ja JYP teki.

– Loppusyksyn aikana omistajat pääomittivat firmaa, siis pumppasivat yhtiöön lisää rahaa ja laittoivat asiat siltä osin reilaan, Seppänen kertoo.

– Isolla rahalla, hän sanoo, mutta ei tarkenna summaa.

– Pääomittaminen oli nyt ainoa vaihtoehto. Mutta selvää on, että pitkässä juoksussa itse toiminnan on pysyttävä plussalla. Viime keväästä lähtien taloutta on pistetty aisoihin. Tämä kausi vaikuttaa stabiililta.

Sitten on vielä uusi Hippos, murros sekin.

– Areena antaa ansaintalogiikkaan mahdollisuuksia, Seppänen kiteyttää.

– On iso askel loikata 1980-luvun olosuhteista 2020-luvun olosuhteisiin.