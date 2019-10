Näin syntyi Patrik Laineen kauden avausmaali NHL:ssä – katso video

Patrik Laine teki Winnipegin ainoan maalin, kun joukkue hävisi vieraissa New York Islandersille 1–4. Winnipeg on voittanut kauden kolmesta ensimmäisestä ottelustaan yhden ja hävinnyt kaksi.

Katso alta video Laineen kauden avausmaalista.

Voitto oli Islandersille kauden ensimmäinen. Joukkueen parhaat pistemiehet olivat Josh Bailey ja Anthony Beauvillier, jotka kumpikin hankkivat tehot 1+1. Leo Komarov sai syöttöpisteen Beauvillierin tekemästä 4–1-maalista.

Hintz huippuvireessä

Roope Hintz iski kaksi maalia joukkueelleen Dallas Starsille jääkiekkoliiga NHL:n ottelussa Detroit Red Wingsiä vastaan.

Vielä Hintziä hurjemmassa maalivireessä oli kotijoukkue Detroitin kanadalaishyökkääjä Anthony Mantha, joka tykitti Dallasin verkkoon peräti neljä maalia. Ottelu päättyi Detroitille 4–3.

Detroitin pelaajista vastaavaan iloitteluun on pystynyt edellisen kerran Johan Franzen vuosikymmenen alkupuolella. Hän teki viisi maalia Ottawaa vastaan helmikuussa 2011.

Dallasin Miro Heiskaselle kirjattiin syöttöpiste Hintzin ensimmäisestä ja samalla ottelun avausmaalista.

Hintz toi Dallasin 3–3-tasatilanteeseen kolmannen erän alussa. Manthan ratkaiseva 4–3-osuma syntyi, kun kolmatta erää oli jäljellä vajaa minuutti.

Erik Haulan maaliputki jatkuu

Carolina Hurricanesin Erik Haula on jälleen onnistunut maalinteossa. Haula vastasi joukkueensa toisesta maalista ottelussa, jossa Tampa Bay Lightning kaatui lopulta 4–3. Carolina on pelannut kolme ottelua, ja Haula on tehnyt maalin joka pelissä.

Teuvo Teräväinen sai Haulan osumasta syöttöpisteen ja oli juonimassa myös Dougie Hamiltonin tekemää 3–3-maalia syöttöpisteen arvoisesti.

Tampa Bayn maalivahti Curtis McElhinney torjui 40 kertaa. Hän pelasi vielä viime kaudella Carolinan paidassa.

– Se oli Curtis McElhinney -show. Hän oli ainoa jätkä, joka todella nousi esiin pelin kahden viimeisen kolmanneksen aikana. Harmi että emme pelanneet hänen edessään paremmin, Tampan valmentaja Jon Cooper sanoi NHL:n verkkosivujen mukaan.