Näkökulma: JYPin Anttoni Hongan matka NHL:ään mutkistui varanneen seuran vuoksi – Kokoonpanoon murtautuminen vaatii kärsivällisyyttä

NHL:n varaustilaisuus tarjosi JYP- ja KeuPa-puolustaja Anttoni Hongalle ensimmäisen merkkipaalun matkalla maailman parhaaseen jääkiekkoliigaan.

Carolina Hurricanes varasi Hongan viikonlopun draftissa numerolla 83, pari kierrosta myöhemmin kuin vielä ennen kauden alkua ennakoitiin.

Haave NHL-unelman toteuttamisesta Carolinassa on siinä mielessä haastava, että Hurricanesin puolustajaryhmä on tällä hetkellä yksi sarjan kovimmista. Jaccob Slavinin, Justin Faulkin, Dougie Hamiltonin ja Brett Pescen nelikko on niin laadukas, että sille voi huoletta antaa kovia minuutteja. Niitä halajavat myös Calvin de Haan sekä ykköskierroksen varaukset Jake Bean ja Haydn Fleury.

Vaikka viime aikoina onkin huhuiltu tähtipuolustaja Faulkin siirrosta muualle, Hongan edessä on lähivuosina silti valtavan tiukka kilpailu puolustusvastuusta.

Onneksi jyväskyläläisellä ei ole kiire. Puolustuskyvyissä ja fyysisessä pelaamisessa riittää rutkasti petrattavaa, ennen kuin kiekollisen taiturin ovet parrasvaloihin avautuvat.

Honka saakin kehitellä taitojaan JYPissä ja kenties myöhemmin AHL-mestari Charlotte Checkersissä ainakin pari vuotta. Hongan nykyinen sopimus JYPin kanssa kattaa vielä ensi kauden.

Riippuu Hurricanesin seurajohdon tahdosta, missä Honka pelaa kauden 2020–21. Kokeeko General Manager Don Waddell kollegoineen Hongan hyötyvän vielä Euroopassa pelaamisesta vai haluaako se nuoren miehen Pohjois-Amerikkaan jo kesällä 2020? Sen aika näyttää.

Vaikka Hurricanes ei tarjoakaan helpointa reittiä NHL:ään, ei sen välttämättä tarvitsekaan. Kenties JYP-puolustaja sisuuntuu tiukasta kilpailusta ja löytää ekstramotivaatiota harjoitteluun.

Sitä paitsi NHL-tason puolustajat löytävät työpaikan lähes aina jostain. Jos Carolina ei saa Anttoni Hongasta vakiokokoonpanon tekijää seuraavan viitisen vuoden aikana, seura voi aina kaupata puolustajan muualle tai päästää hänet vapaille markkinoille.

Niin kauas ei kuitenkaan tarvitse tässä vaiheessa miettiä. Honka on ottanut ensimmäisen askeleen NHL-unelmansa eteen, ja nyt se kaikista kovin työnteko vasta alkaa.