NHL-herkkua tarjolla parhaaseen katseluaikaan – kausi jatkuu lauantaina suomalaisten kohtaamisella

Jääkiekon NHL:n paluuyritys käynnistyy suomalaisittain herkullisesti. Lauantaina parhaaseen katseluaikaan kaukalossa nähdään Carolinan Sebastian Aho, Teuvo Teräväinen ja Sami Vatanen sekä vastustaja New York Rangersin Kaapo Kakko, jotka aloittavat taistelun paikasta pudotuspelien ensimmäiselle kierrokselle.

Parhaaseen katseluaikaan lähetettävät ottelut eivät jää yhden lauantai-illan huumaksi. NHL-kausi jatkuu Edmontonissa ja Torontossa, ja paikallista aikaa pelit saadaan käyntiin jo alkuiltapäivästä. Kummassakin kaupungissa urakoidaan usea ottelu joka päivä.

Suomalaiskattaus on laaja, kun mukana olevista 24 joukkueesta 17 peluutti runkosarjassa säännöllisesti suomalaisia, ja kaikkiaan 20 joukkueen riveihin on nimetty suomalaisia loppukaudeksi.

Kummastakin lohkosta neljä parasta joukkuetta ovat varmistaneet jo pudotuspelipaikan, mutta ratkaisevat vielä keskinäisillä otteluilla järjestyksen pudotuspelikaavioon.

Tämä sorsii esimerkiksi Bostonia, joka johti sarjaa ylivoimaisesti. Nyt sijoitus saattaa valahtaa neljänneksi, ja siksi vastus pudotuspelien ensimmäiselle kierrokselle oletettavasti kovenisi.

– Olen jutellut muutamien pelaajien kanssa. He ovat innoissaan ja tohkeissaan. Kuten tiedämme, niin mikään ei ole varmaa, mutta pelaajamme tajuavat, että meillä on todelliset mahdollisuudet pärjätä hyvin ja mennä pitkälle pudotuspeleissä, Bostonin pomoportaaseen kuuluva ex-pelaaja Cam Neely sanoi NHL:n verkkosivujen mukaan.

Rantanen luottaa Coloradon mahdollisuuksiin

Idässä Bostonin lisäksi Tampa Bayn, Washingtonin ja Philadelphian pudotuspelipaikat ovat varmat. Tuukka Rask muurasi Bostonin maalinsuun runkosarjassa, ja hänen pitäisi toipua ajoissa heinäkuussa tulleesta sormivammastaan.

Lännen kärkinelikossa riittää suomalaisvipinää, kun Mikko Rantasen ja Joonas Donskoin Colorado ja Esa Lindellin, Miro Heiskasen, Roope Hintzin ja Joel Kivirannan Dallas pyrkivät parhaisiin mahdollisiin asemiin. Mukana ovat myös hallitseva mestari St. Louis ja Las Vegas.

– Kyllä minä näen, että meillä on aika hyvät mahdollisuudet. Tietysti lännessä on muitakin tosi hyviä joukkueita. Uskon meidän olevan yksi vahvoista, Rantanen ruoti keväällä STT:lle.

Runkosarjassa 5.–12. sijoille päätyneiden kierroksella Carolinan ja NY Rangersin sarjan lisäksi suomalaisjännitettä piisaa muun muassa pareissa NY Islanders–Florida ja Montreal–Pittsburgh. Suomalaismaalivahtien taistelukenttänä toimii Arizona–Nashville.

"Laineen täytyy löytää roolinsa"

Patrik Laineen Winnipeg hakee karsintakierroksella kolmea voittoa Calgaryn kustannuksella. Laineella on takana uran paras runkosarja ottelukohtaisella pistekeskiarvolla ja peliajalla mitattuna.

– Vielä tärkeämpää on se, mitä Laineen kentällinen pystyy tekemään. (Nikolaj) Ehlers luo nopeudellaan tilaa. Cody (Eakin) on viisas pelaaja, joka on todella vahva ja taitava, joten hän on mukana jokaisessa kamppailutilanteessa, päävalmentaja Paul Maurice kertoi NHL:n verkkosivuilla.

– Laineen täytyy löytää roolinsa ja olla mukana etenkin hyökkäyspelissä ja kamppailutilanteissa, sillä kamppailua tulee riittämään.

Karsintakierrokselta jatkoon pääsee neljä joukkuetta kustakin lohkosta. Kärkinelikoiden kanssa nämä muodostavat Stanley Cupista kisaavan 16 joukkueen nipun.