NHL-peleihin virtuaaliset yleisöäänet ja viiden sekunnin viive pelaajien ja valmentajien "värikkään kielenkäytön" varalta

Elokuun alussa jatkuva jääkiekkoliiga NHL on julkistanut yksityiskohtia otteluiden käytännön järjestelyistä ja televisioinnista.

Ilman yleisöä Torontossa ja Edmontonissa pelattavissa otteluissa nähdään uudenlaisia video- ääni ja valaistustehosteita: kaukalon laidoille asennetaan esimerkiksi led-näyttöjä.

NHL on tehnyt myös yhteistyötä videopelijätti EA Sportsin kanssa virtuaalisten yleisöäänien tuomiseksi lähetyksiin. Myös joukkueiden fanit ovat tuottaneet kannustusmateriaalia otteluissa käytettäväksi.

The Athletic -verkkosivuston toimittaja Sean Shapiron mukaan lähetyksissä on tarkoituksellinen viiden sekunnin viive. Liiga perustelee viivettä sillä, että pelaajien ja valmentajien "värikäs kielenkäyttö" voidaan tarvittaessa siivota lähetyksistä pois.

