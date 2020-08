NHL-pudotuspelien ensimmäiset otteluparit selvillä – Colorado-tähti MacKinnon ei aliarvioi Arizonaa

Jääkiekon NHL:n ensimmäisen pudotuspelikierroksen kaavio rakentui kolmella otteluparilla, kun liigan itä- ja länsilohkossa ratkaistiin kärkisijoitetut joukkueet. Vegas Golden Knights nappasi länsilohkon ykkössijan 4–3-jatkoaikavoitolla Colorado Avalanchesta, joka pääsee pudotuspeleihin länsilohkon toiseksi sijoittuneena joukkueena.

Coloradon suomalaishyökkääjistä Joonas Donskoi teki maalin ja Mikko Rantanen antoi kaksi syöttöä. Alex Tuch värkkäsi jatkoaikaratkaisun kaikki kolme sijoitusotteluaan voittaneelle Vegasille.

Vegas kohtaa pudotuspeleissä Chicagon, joka kaatoi Edmontonin pudotuspelikarsinnoissa. Coloradon avauskierroksen vastus on Nashvillen pudottanut Arizona, jota Avalanche ei vähättele.

– Se on kova haaste. Heillä on joukkue, jossa on hyvä rakenne ja hyviä hyökkääjiä. Teemme kotiläksymme seuraavina päivinä. En tiedä vielä, milloin pelaamme, mutta tulemme olemaan valmiita ensimmäiseen otteluun, Coloradon sentteritähti Nathan MacKinnon sanoi NHL.comin mukaan.

– Arizonalla on identiteetti, jonka mukaan he pelaavat joka ilta. Meidän pitää olla valmiita heidän karvauspeliinsä. Heillä on hyvä joukkue, minkä he ovat jo todistaneet täällä kuplassa, päävalmentaja Jared Bednar kuvaili.

Viime vuonna Colorado putosi toisen kierroksen seitsemännessä ottelussa San Joselle, vuotta aiemmin avauskierroksella Nashvillelle. Nyt joukkue lukeutuu länsilohkon ja koko liigan kirkkaimpiin voittajasuosikkeihin.

Montrealin vastus kovenee

Itälohkossa Philadelphia Flyers selvitti sijoitusottelut puhtaalla pelillä ja nousi idän kärkijoukkueeksi. Se kaatoi toiseksi sijoittuneen Tampa Bay Lightningin 4–1.

Flyers kohtaa pudotuspelien ykköskierroksella Montrealin, joka teki karsintakierroksella jymy-yllätyksen Pittsburghin kustannuksella. Tampa odottaa pudotuspeleissä voittajaa otteluparista Toronto–Columbus.

Lightning sai Philadelphia-ottelussa huonoja uutisia, kun joukkueen ykköspuolustaja Victor Hedman satutti nilkkansa ja joutui jättämään kaukalon avauserässä.

Loput pudotuspelisarjat ratkeavat viimeisten sijoitusotteluiden perusteella. Ottelusarjat pelataan tästä eteenpäin paras seitsemästä -järjestelmällä.