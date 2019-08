NHL-sopimuksen tehnyt Kallionkieli siirtyy Kanadan pelaajahautomoon

Heinäkuun lopulla NHL-sopimuksen Vegas Golden Knightsin kanssa solminut jääkiekkoilija Marcus Kallionkieli siirtyy pelaamaan Kanadan junioriliigaan. 18-vuotias suomalaishyökkääjä siirtyy WHL-seura Brandon Wheat Kingsin riveihin. Viime kauden Kallionkieli pelasi Yhdysvaltojen junioriliiga USHL:n Sioux City Musketeersissa.

– Marcus on todella lahjakas pelaaja. Hän on isokokoinen, hyvä luistelija ja hänellä on painava laukaus, Brandonin GM Darren Ritchie kuvaili seuran verkkosivuilla.

Kanadan junioriliigojen joukkueilla saa olla vain kaksi ulkomaalaispelaajaa, joten helsinkiläislähtöiselle Kallionkielelle lienee luvassa iso rooli.

Brandonin kautta NHL-pelaajiksi ovat ponnistaneet muun muassa Vegasin Mark Stone ja St. Louisin Brayden Schenn. Suomalaisista seurassa pelasi kymmenen vuotta sitten Toni Rajala.