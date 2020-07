NHL:n kuva JYP-kasvatti Sami Nikun komeasta takatukasta aiheutti kommenttivyöryn – "Näyttää kuin hänen pitäisi olla ennemmin metallibändissä"

NHL-seura Winnipeg Jetsiä edustava JYP-kasvatti Sami Niku on kasvattanut niin komean takatukan, että siitä on tullut jo someilmiö rapakon takana. NHL jakoi perjantaina virallisella Instagram-tilillään kuvan, jossa 23-vuotias puolustaja viilettää Jetsin treeneissä pitkä takapiiska hulmuten. Kuva on kerännyt sunnuntaihin mennessä lähes 50 000 tykkäystä ja sadoittain kommentteja.

– Jokainen päivä on hyvä hiuspäivä, kun olet Sami Niku, NHL aloittaa julkaisussaan.

– Paras flow liigassa sitten Jagrin, eräs kommentoija julisti.

Peliuraansa edelleen jatkava 48-vuotias tsekkihyökkääjä Jaromir Jagr tunnetaan kiekkopiireissä takatukkatyylin pioneerina.

– Näyttää kuin hänen pitäisi olla ennemmin metallibändissä kuin NHL:ssä, totesi Nikusta eräs kommentoija.

– Winnipeg tulee voittamaan mestaruuden tänä vuonna, toinen povasi.

Nikulla on edessään koronapandemian vuoksi lykkääntyneet NHL:n pudotuspelit, jotka pyörähtävät käyntiin 1. elokuuta.

Haapavedeltä kotoisin oleva Niku pelasi juniorivuosinaan JYPissä. Hän ehti pelata parin kauden ajan myös JYPin liigamiehistössä ennen siirtymistään Winnipeg Jetsin organisaatioon kaudeksi 2017–18. Niku oli voittamassa alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruutta kotikisoissa vuonna 2016.

Kerrottakoon vielä täysin irrallisena knoppitietona, että Sami Niku on sukua Suomen hiihdon ensimmäiselle olympiamitalistille Tapani Nikulle, joka sivakoi pronssille 18 kilometrin kilpailussa ensimmäisissä talviolympialaisissa Ranskan Chamonix'ssa vuonna 1924. Tapanin tukka oli tiettävästi huomattavasti lyhyempi kuin Samilla tänä päivänä.

Sami Nikun kuohkean kuontalon aiheuttamasta huomiosta uutisoi Suomessa ensimmäisenä Ilta-Sanomat.