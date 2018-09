Naisleijonien hyökkääjätähti Susanna Tapani siirtyy sarjanousija TPS:ään

Naisten jääkiekkoliigaan noussut Turun Palloseura vahvistuu naisten jääkiekkomaajoukkueen tehohyökkääjä Susanna Tapanilla, joka edusti kaksi edelliskautta Rauman Lukkoa. Viime talvena Tapani iski kuudessa ottelussa pisteet 2+3=5 pronssijuhliin päättyneissä Pyeongchangin olympialaisissa.

– Tykkään haasteista ja yhtä lailla olen tykännyt pelata joukkueissa, jotka ovat lähtökohtaisesti altavastaajia. Jokainen peli on uusi mahdollisuus ja sillä asenteella me iskemme myös uuteen kauteen, Tapani kertoi TPS:n tiedotteessa.

Tapani, 25, on asunut Turussa kymmenen vuotta. Monipuolisena palloilulahjakkuutena tunnetuksi tullut Tapani on saavuttanut muun muassa ringetten MM-kultaa. Jääkiekon naisten MM-pronssimitaleita hänellä on kolme.