Naisten jääkiekkojoukkueiden määrä kasvaa Pekingissä: "Suurin virstanpylväs sitten naisten jääkiekon olympialaisiin mukaan tulemisen"

Kansainvälinen olympiakomitea pyrkii tekemään olympialaisista tasa-arvoisempia. Vuoden 2022 Pekingin olympialaisissa nähtävien uusien lajien ja kisamuotojen myötä naisten osuus kasvaa 41 prosentista 45,44 prosenttiin.

Myös jääkiekon puolella naisten määrä lisääntyy, sillä joukkueiden määrä nousee kahdeksasta kymmeneen.

– Kansainvälinen jääkiekkoliitto on todella iloinen ja tyytyväinen KOK:n päätökseen. Olemme keskustelleet joukkuemäärän kasvattamisesta pitkään, ja on hienoa, että se toteutuu Pekingissä. Kyseessä on suurin virstanpylväs sitten naisten jääkiekon olympialaisiin mukaan tulemisen vuonna 1998, kommentoi Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n puheenjohtaja Rene Fasel liiton sivuilla.

Kansainvälinen jääkiekkoliitto päätti vuosi sitten kasvattaa naisjoukkueiden määrää kahdeksasta kymmeneen MM-turnauksissa. Pyeongchangin olympiakisojen takia naiset eivät pelanneet MM-kisoja tänä vuonna, joten Espoossa keväällä 2019 järjestettävät MM-kisat ovat ensimmäiset, joissa mukana on kymmenen maata.