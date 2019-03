Nicklas Jensen jatkaa Jokereissa 1+1-vuotisella sopimuksella

KHL-jääkiekkojoukkue Jokerien tämän kauden paras maalintekijä Nicklas Jensen on solminut helsinkiläisjoukkueen kanssa 1+1-vuotisen jatkosopimuksen. Tanskalainen Jensen, 26, teki runkosarjassa 48 ottelussa 21+18 pistettä.

Tanskalainen on edustanut maataan neljä kertaa MM-kisoissa ja aloittaa tulevalla viikolla leirityksen toukokuussa Slovakiassa pelattavaan turnaukseen.

– Jensen kuuluu KHL:n parhaiden maalintekijöiden joukkoon ja on ollut kahdella viime kaudella joukkueellemme todella tärkeä pelaaja. Hän on vahva, hyvin liikkuva ja loistavan laukauksen omaava hyökkääjä, jossa on potentiaalia kehittyä yhä paremmaksi. Olemme erittäin iloisia, että hän jatkaa ryhmässämme, Jokereiden GM Jari Kurri kehui seuran nettisivuilla.