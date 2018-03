Niemelän kausi katkesi polvitaklaukseen – Åsten sai neljän ottelun pelikiellon

Puolustaja Mikko Niemelän liigakausi on ohi, kertoi Oulun Kärpät tiedotteessaan tiistaina. Niemelä loukkaantui perjantaina pelatussa liigapelissä HIFK:ta vastaan Micke-Max Åstenin sääntöjen vastaisesta taklauksesta.

Åsten sai tilanteessa polvitaklauksesta kaksiminuuttisen, ja hänet asetettiin lauantaina väliaikaiseen pelikieltoon liigan kurinpitokäsittelyn ajaksi. Tiistaina kurinpitoryhmä määräsi tilanteesta Åstenille neljän ottelun pelikiellon.

Åsten on sivussa vielä HIFK:n kolmesta seuraavasta pelistä 7.–10. maaliskuuta.

Oululaislähtöinen Niemelä on pelannut kuluvalla kaudella 53 ottelua, joista hänellä on 12 tehopistettä (3+9). Pistesaalis on Niemelän liigauran suurin.

Niemelä, 27, on edustanut Kärppiä koko liigauransa kaudesta 2008–2009.