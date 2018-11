Nolan Yonkman ja hänen iso kouransa – siihen ei halua kukaan leuka edellä törmätä

Nolan Yonkmanin kädenpuristus ei ole ihan mahdoton. Se ei vedä vertoja nyt jo edesmenneiden urheiluihmisten Sylvi Saimon ja Kalevi Häkkisen rukiisille kättelyille, joita oli syytä pelätä.

Mutta 199-senttisen ja lähes 120-kiloisen jääkiekkojärkäleen koura, se on valtaisa. Toimittajan luikkusormet katoavat kanadalaisen kämmenen sisuksiin.

Vilkaisen nyrkkiä.

Tuohon en haluaisi leuka edellä törmätä.

Yonkman, 37, vaikuttaa taas Jyväskylässä.

– Hyvä yllätys, eikö vain, mies virnistää Ravintola Hurrikaanin Lämäri-kabinetissa.

Väitetään, että Yonkman on Hippoksen sheriffi. Tiedä häntä, mutta nyt mies siemailee tuopista juomaa, jota ei saa hänen kanadalaisen kotikylänsä Punnichyn saluunasta. Reilun 200 asukkaan maalaisidylli sijaitsee Saskatchewanin provinssissa.

– Tämä ei ole olutta, Yonkman selittää tosissaan.

Ei olekaan. Näyttää kotikaljalta.

– Olin tulossa isäni kanssa metsästysretkeltä, kun Jukka Holtari soitti, Yonkman kertoo.

Hän oli kerrankin metsästysaikana kotosalla. 15-vuotiaasta asti Yonkman on missannut nuo viikot, koska on ollut syksyt jonkin jääkiekkojoukkueen palveluksessa, joko Pohjois-Amerikassa tai Jyväskylässä.

Kanadanhanhien ja ankkojen saalistaminen on pitänyt jättää muulle suvulle.

Siis eihän tässä näin pitänyt käydä.

– Ymmärsin keväällä, että en kuulunut enää JYPin suunnitelmiin, Yonkman nyökkää.

– Seurassa oli paljon nuoria lahjakkuuksia, joiden piti päästä pelaamaan. Mutta tuli loukkaantumisia, ja joukkueen peli meni lukkoon. Joskus jääkiekossa käy niin.

Holtari ilmoitti, että joukkue tarvitsee taas Yonkmania.

– He olivat sitä mieltä, että olen arvokas ”JYP-takaisin-ylös” -projektissa. Tuntuihan se hyvältä. Tiesin joukkueen, tiesin kaupungin. Mikä ettei. Minun oli helppo vastata kyllä.

– Täytyy sanoa, että JYPin vajoamista ahdinkoon oli raskas seurata ulkopuolisena.

Yonkman on pitänyt jatkuvasti yhteyttä parhaisiin jyväskyläläisystäviinsä.

Yonkmanin paluuta on myös oudoksuttu. Vääräleuat ovat arvelleet, että sheriffi palasi, jotta muut pelaajat näyttäisivät kankeahkosti liikkuvan puolustajan rinnalla vähän nopeammilta.

No, aika ikävästi sanottu.

Mutta fakta on se, että vaikka Yonkman on kaukalossa jämy kaveri, pelillisten ominaisuuksien takia häntä ei nyt JYPiin roudattu. Hän ei ole kiekkoillut sitten viime kevään, harjoitellut toki kesällä vanhan AHL-seuransa Millwaukee Admiralsin mukana ja saanut tarjouksia Englannin EIHL-liigasta.

JYP veti pitemmän korren ja nyt kanadalaisesta odotetaan joukkueen henkistä lataajaa.

– Minun ei tarvinnut istua kuin katsomossa, niin heti tuli kaksi peräkkäistä voittoa, Yonkman nauraa.

Kanadalaista pidetään johtajatyyppinä, pukukopin terästäjänä, muiden tsemppaajana. Pomona. Itse mies kiistää moisen.

– En ole johtaja tai taikuri, hän lähes tulkoon jyrähtää.

– Olen vain yksi palanen palapelissä. Sitä paitsi JYPin kopissa on riittävästi johtajuutta ilman minuakin. Tärkeää on muistaa, että jääkiekkojoukkue on kollektiivi. Ehkä voin auttaa pienissä asioissa, ehkä en. Saapuessani Jyväskylään, pelaajat olivat allapäin ja turhautuneita. He olivat hukanneet voittamisen juonen pään.

– Jos nyt tuon positiivisuutta kollektiiviin, olen tyytyväinen.

Mitä mieltä olette? Pomomiehen puhettahan tuo on.

Nolan Yonkmanista ei voi tehdä juttua ilman tappeluosioita. 1000 ammattilaisottelua pelannut jätti on huhkinut ”ansiokkaasti” kaukalon goonina tai poliisina ja ottanut aika usein ”lain” omiin käsiinsä. Se on tarkoittanut yleensä nyrkkeilyä vastustajan kanssa.

– Tarkoitukseni ei ole vahingoittaa ketään, mies vakuuttaa.

– Yritän suojella joukkuetovereita.

Yonkmanin logiikkaa menee niin, että jos joku vahingoittaa hänen kaveriaan, ”sheriffin” on aika astua esiin.

– Silloin olen paikalla, hän nyökkää.

– Jos joku on halukas pelaamaan törkeästi ja raukkamaisesti – taklaamaan pienempää taitopelaajaa vaarallisesti, huitomaan mailalla tai iskemään kyynärpäällä kasvoihin – kaverin halukkuutta saattaa hyvinkin vähentää tietoisuus siitä, että häntä odottaa tyhmän tekonsa jälkeen tilanne, jossa on osoitettava voimansa tappelussa.

– Pelaajalle ei ole iso juttu, jos hänet ajetaan ulos kentältä. Se jo on, jos hän joutuu kohtaamaan reilussa ottelussa toisen. Silloin olet tekemisissäsi mahdollisesti vähän maltillisempi.

Yonkman pelaa kovaa, mutta omasta mielestään sääntöjen puitteissa,

– En halua ottaa tyhmiä jäähyjä, jotka hankaloittavat oman joukkueeni voiton tavoittelua, hän muistuttaa.

Iso mies korostaa, että jokaisen on oltava jäällä varovainen, myös hänen itsensä.

– Olen hävinnytkin tappeluja, olen loukkaantunut, minut on tyrmätty. Sellaista nyt vain tapahtuu.

Nyrkkien heiluessa Yonkmanin seuraa kannattaa välttää. Eikä se touhu kauniilta tai suositeltava näytä turvavälin päästäkään katsottuna.

Mutta kun kanadalainen siemailee kotikaljaa Lämäri-kabinetissa, hän vaikuttaa aika leppoisalta farmarilta.

– Nautin kotitilani luonnosta ja rauhasta, hän sanoo.

– Pidän maanviljelyksestä, traktorilla ja leikkuupuimurilla ajamisesta. Punnichyssä vallitsee sama rauha kuin käsittääkseni teillä Suomessa kesämökeillä.

Kolmen hurrikaanikauden aikana Yonkmanista tuli fanien kulttipelaaja.

– On mukava mennä sinne, missä valo palaa, hän runoilee.

– Kannattajat jakavat intohimon kanssani.

JYP-sopimus on päällä tammikuun 20. päivään asti. Loppukaudesta ei ole vielä puhuttu.

– Mitäkö teen tulevaisuudessa, Yonkman esittää kysymyksen.

– Pidän tien auki, hän vastaa.