Norjan tolppatrap silputtiin tuuman pätkiksi - "Tämä on se suurin syy"

Vastassa on toki ollut pelkkiä apumaita, mutta hurjaa on leijonan meno silti Tanskanmaalla. Joukkue on ärjynyt Herningissä kolmeen otteluun 23 maalia ja päästänyt omiin vain kaksi.

Tiistai-iltana Suomi pilkkoi Norjan tolppatrapin tuuman pätkiksi heti kättelyssä ja lopulta rökälelukemin 7-0. Kuten jokaisessa ottelussa tähän mennessä, leijonat iski avausmaalinsa ensimmäisen vitosen aikana ja johti 2-0 jo ennen kuin kahdeksan minuuttia täyttyi. Marko Anttilan yhdellä kädellä törkkäämän Suomen toisen maalin jälkeen jännitettiin enää kahta asiaa:

A) Montako maalia Suomi tekee?

B) Tekeekö Norja ainuttakaan?

Oikeat vastaukset siis seitsemän ja ei. Moni odotti kiekkoviikinkien iskevän hanakammin iholle, mutta näin ei tapahtunut.

- Aina Norja on pelannut aggresiivisesti ja kamppaillut. En halua arvioida vastustajaa sen enempää. Se on vaikea paikka, kun joutuu nopeasti kahden maalin tappioasemaan ja sitten pitäisi tehdä ainakin kolme maalia, päävalmentaja Lauri Marjamäki ymmärsi.

Vuosi sitten Suomi hukkasi Norjalle pisteen Pariisissa.

- Jos meillä on muuttunut joukkue paljon, niin on heilläkin. Sieltä puuttuivat esimerkiksi Petter Thoresen ja Mats Rosseli Olsen, Marjamäki viittasi Norjan avainpelaajiin.

Marjamäki nosti jälleen esiin leijonalauman alakerran.

- Pakisto on se isoin muutos, kun kaikki ihmettelee, miksi pelataan eri tavalla. He pystyvät rytmittämään, avaamaan ja tuleman pois paineen alta, hän kehui.

Granlund rohmusi pisteitä

Eräs ilonaihe leijonalaumalle oli epäilemättä kapteeni Mikael Granlundin pistesaldo 1+2 ja sitä myöden turnauksen henkilökohtainen avausmaali. Kun Granlund itse ei suuremmin välitä omakohtaisista pisteistään tai pisteettömyydestä puhua, niin kysytäänpä päävalmentajalta.

- Suomi voittaa, Suomi häviää, mutta varmasti tehot tuntuivat Mikestä hyvältä. Mutta ei mies joukkueen tai valmennnuksen silmissä miksikään tehopisteillä muutu, muut asiat ratkaisevat, Marjamäki sanoi.

No, ei Granlundkaan kieltänyt, etteikövätkö turnauksen henkilökohtaisesti paras peli ja maalitilin aukaisu olisi tehneet niin sanotusti höpööniä.

- Aina on tietysti kiva tehdä maaleja, mutta tärkeintä on se, että on saatu joukkueena tulosta aikaan. Tää on ollut tähän mennessä aika siistiä!, Granlund hihkui.

- Toivottavasti pystytään parantamaan koko ajan, kun peli kovenevat, hän lisäsi.

Markoanttilamainen maali

Iloinen oli myös Marko Anttila. Kaksimetrisen roikaleen MM-debyytti nähtiin viisi vuotta sitten, nyt on menossa uran toinen turnaus. Helmikuussa Anttila tahkosi leijonapaidassa olympialaisissa, mutta ensimmäinen arvokisamaali syntyi vasta 15. ottelussa.

Jotenkin hyvin "anttilamaisesti", yhdellä kädellä ja pitkällä mailalla törkkäämällä.

- No joo, meillä on "Sepen" kanssa tuossa maalintekojutussa vähän eroa, mutta kaikki otetaan, Anttila virnuili.

- Ihan hyvä peli meiltä tänään kokonaisuudessaan, hän lisäsi.

Turnauksen toisen ottelunsa torjunut Harri Säteri piti nollan. Etelä-Korea -ottelun torjuntamäärä kasvoi kahdeksasta "peräti" kymmeneen.

- Kyllä se nyt vähän enemmän hokipeliltä tuntui. Enemmän joutui tekemään hommia ja liikkumaan, hyvä niin, Säteri totesi.

Tiedätkö tai kerrotko, kumpi torjuu huomenna Tanskaa vastaan, sinä vai Ville Husso.

- En tiedä, enkä kertoisi.

Saako turnauksen ensimmäisellä nollapelillä "bragging rightsit" (elvistelyoikeudet) maalivahtien kesken?

- En tiedä, saa nähdä!