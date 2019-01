Nuoret Leijonat jäivät ilman kansanjuhlaa – "Ehkä kesällä jokin yhteisjuhla"

Harri Nummela aloitti Suomen Jääkiekkoliiton puheenjohtajana kolme vuotta sitten alle 20-vuotiaiden MM-kotikisojen kultahuumassa. Saman kevätkauden aikana myös Suomen alle 18-vuotiaiden maajoukkue saavutti kultaa.

Nummelan aikana saavutettujen kultamitalien määrä kasvoi viime vuonna jälleen alle 18-vuotiaiden MM-kullalla ja varhain loppiaisaamuna taas alle 20-vuotiaiden MM-kullalla, kun Suomi kukisti Yhdysvallat maalein 3–2 Vancouverissa pelatussa MM-loppuottelussa.

– Joukkueelle tämä on unelman täyttymys, mutta mestaruudella on myös laajempi merkitys. Jääkiekko on laji, jolla on koko kansan tuki, ja se nähdään myös kansallisen itsetunnon kohottajana, Nummela tuumi Helsinki-Vantaan lentokentällä juuri ennen Nuoria Leijonia kuljettaneen lentokoneen laskeutumista.

– Laji on vetovoimainen, ja nuoria tyttöjä sekä poikia tulee koko ajan lajin pariin luistelukouluissa ja kiekkokouluissa. Systemaattinen polku johtaa maajoukkueisiin asti, Nummela luetteli menestystekijöitä.

Tällä vuosikymmenellä Jääkiekkoliitto on satsannut muun muassa valmentajien palkkaamiseen. Nuoret pelaajat pääsevät harjoittelemaan ammattilaisten opissa eri puolilla Suomea.

– Taitovalmentajaverkosto on ollut tärkeä, ja vuosi sitten päätettiin taitovalmentajaprojektin jatkamisesta. Tärkeässä roolissa on ollut myös vapaaehtoisten seuroissa tekemä työ. He ovat arjen sankareita, Nummela painotti.

Pelaajista moni jäi Pohjois-Amerikkaan

Vuosina 2014 ja 2016 nähtyjä kansanjuhlia Jääkiekkoliitto ei tämän vuoden kultaisille nuorisotähdilleen järjestänyt. Osa pelaajista jäi MM-urakan jälkeen Pohjois-Amerikkaan jatkamaan seurajoukkuepelejään, ja Helsinkiin saapui yhdeksäntoista pelaajaa ja johtoryhmän jäsenet.

– Jääkiekkoliiton toimiston väki keskusteli asiasta joukkueen kanssa. Tilanne on nyt erilainen kuin 2016 kotikisoissa. Nyt pelattiin Pohjois-Amerikassa, ja useita pelaajia jäi sinne. Myös Suomessa pelaavilla kausi jatkuu nopeasti, kun joillain on jo keskiviikkona peli, Nummela kertoi.

– Ehkä kesällä joukkueelle pidetään jokin yhteisjuhla, kun kaikki pelaajat pääsevät paikalle, Nummela lisäsi.