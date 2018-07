Nyt on retroa! Anaheim Ducks juhlii 25-vuotista taivaltaan legendaarisella ankkalogolla – katso kuva

Jääkiekon NHL:ssä pelaava Anaheim Ducks on julkaissut seuran 25-vuotisen taipaleen kunniaksi uuden peliasun. Kolmaspaidan rinnassa nähdään ikoninen ankkalogo, joka komisti Disneyn perustaman Mighty Ducks of Anaheimina aiemmin tunnetun seuran paitoja vuonna 2006 tapahtuneeseen omistajavaihdokseen asti. Legendaarinen logo on nähty seuran paidoissa toisinaan tämän jälkeenkin.

Here are some different looks at our #Ducks25 third jersey. See even more here: https://t.co/GrO3taRFR4 pic.twitter.com/BWGgoXuz9a