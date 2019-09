Nyt se alkaa! – Mestari-HPK korkkaa JYPin liigakauden

ASETELMA: Hallitseva mestari HPK avasi kautensa jo eilen häviämällä viime kevään finaaliuusinnan Kärpille 2-3. Kun eletään kauden alkuhämäriä, voi Kerholle olla jopa eduksi, kun sillä on jo yksi peli alla.

Todellisuus Hämeenlinnassa on silti karu. Yllätysmestari menetti riveistään melkomoisen liudan avainpelaajia. Ykkösvahti Emil Larmin lisäksi Rinkelinmäeltä häipyivät Niclas Almari, Jan Brejcak, Jesper Lindgren ja Markus Niemeläinen puolustajista sekä Robert Leino, Otto Paajanen, Filip Riska, Jaakko Kuusisto, Janne Lahti, Teemu Turunen ja Eetu Tuulola hyökkääjistä.

Kerhon viime kauden kymmenestä parhaasta pistemiehestä poistui siis puolet ja lisäksi tusina lähtijää kerralla on melkomoisen iso muutos minkä tahansa joukkueen kemiassa ja pukukoppielämässä.

Toki paljon myös jäi. Avainpuolustajat Petteri Nikkilä ja Niklas Friman ovat edelleen HPK:n miehiä kuten myös hyökkääjät Jere Innala, Niclas Lucenius ja Markus Nenonen. TPS:sta tullut Elmeri Eronen on kelpo hankinta takalinjoille ja sama pätee hyökkäyspäässä Cody Kunykiin sekä Tommi Tikkaan. Mutta kokonaisuus heikkeni silti rajusti, siinä ei auta Maamme-laulukaan.

Entä JYP sitten? Viime kausi oli yhtä toheltamista sekä kärsimystä alusta loppuun ja sijoitus oli heikoin yli vuosikymmeneen.

Ongelmat kauteen kylvettiin jo edellisenä keväänä. Marko Virtasen potkujen jälkeen liigan iäkkämmäin joukkueen ruoriin tarttui kokematon Lauri Merikivi. Hän sai potkut tammikuussa - liian myöhään, voi jälkiviisaana sanoa. Risto Dufvan paluu Hippokselle toi ryhtiä toviksi, mutta RD:n kuluttava persoona oli sekin väärä valinta tähän kohtaan.

Kun Lukko vei säälisarjan voitoin 2-1, tuntui hurrikaanipoppoosta kuuluvan kollektiivinen huokaus: vihdoin se on ohi.

Mutta eivät JYPin ongelmat toki ole kokonaan poispyyhkäistyt. Vaikka joukkuetta on nuorennettu, se on edelleen iäkäs ja hidas. Kun jääkiekko on yhä enemmän ja enemmän luistelupeli, menee homma vaikeaksi, jos raa'assa jalkanopeudessa annetaan liikaa ja liian monen pelaajan osalta tasoitusta. Tästä ei voi syyttää valmentajia, vaan sinänsä ansaitusti seuraikoneille ja muutamille muille vanhoille ukkeleille sopimuksia antanutta seurajohtoa.

Uusi päävalmentaja Pekka Tirkkonen palauttanee kurin viime kauden holtittomaan puolustuspelaamiseen, mutta yhtään vikkelämpää Tirkkonen ei JYPistä tee.

Ylivoimalla hurrikaaniryhmä on vaarallinen, mutta pystyykö se hankkimaan vastustajilleen riittävästi jäähyjä? Tasakentällisin pelattaessa pitää malttaa hieroa inhaa trapia, modernissa tempolätkässä joukkue ei pärjää.

ARVIO: Etenkin ottelun alkuun JYP tulee niin sanotusti laidasta läpi. Tai ellei tule, on syytä huoleen. Niin paljon jäi viime kaudesta hampaankoloon. HPK tämän tietää, ja tarkkaillee alkuminuutit kaikessa rauhassa. Jos Kerho pystyy leikkaamaan hurrikaanipaitojen alkurynnistyksen, se kairaa 3-2 -voiton. Muussa tapauksessa lukemat kääntyvät toisin päin.

SEURAA HEITÄ: Vuosi sitten Anttoni Honka latasi itseensä valtavat odotukset ja niin tekivät lopulta kaikki muutkin. Sen jälkeen hihna hirtti kiinni, eikä mistään tullut enää mitään. Odotettu NHL:n ykköskierroksen varauskin vaihtui kolmannen kierroksen huudoksi. Mutta Honka on edelleen erinomainen jääkiekkoilija ja muistetaan, että nuori mies on vasta muutamaa viikkoa vaille 19-vuotias. On uuden alun aika.

Muistatteko vielä, kuka laukoi viime keväänä mestaruuden ratkaisseen voittomaalin HPK:lle? Ex-JYP Markus Nenonenhan se. Alkujaan hieman yksiulotteinen rannepyssy on viime vuosina monipuolistunut pelaajana, mutta se hirmukuti on edelleen Nenosen ykkösase. Eilen Kärppiä vastaan Nenonen oli kaukalon ahkerin laukoja kuudella yrityksellään, mutta maali jäi vielä tekemättä.