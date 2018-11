Ohhoh, syksyn pisin voittoputki! - Eetu Laurikainen torjui Tapparan nurin

Kenties kauden positiivisimman ottelunsa edellisellä kierroksella Ilvestä vastaan pelannut JYP palasi pitkäksi aikaa tämän syksyn harmaaseen arkeensa Hakametsän perjantai-illassa, mutta kietaisi lopulta 3-2 -voiton Tapparasta voittomaalikisan jälkeen. Matkan varrella ehti kuitenkin sattua yhtä sun toista.

Hurrikaanipaitojen viisikkopeli tuppasi olemaan melkoisen repaleista niin kiekollisena kuin kiekottomanakin, eikä joukkueella ollut avauserän loppupuolen ylivoimatilannetta lukuun ottamatta käytännössä lainkaan maalipaikkoja kahden ensimmäisen erän aikana.

Rehellisyyden nimissä on toki todettava, että Tappara on tällä haavaa vanha tuttu Tappara. Lähes virheetön, suorastaan konemainenkin välillä. Maalinteon tehokkuudessa kotijoukkueelle jäi toivomisen varaa, tosin siihen oli isolta osin syynä hurrikaanivahti Eetu Laurikainen, tämä iltapuhteen selkeästi paras JYP-pelaaja.

Mutta, mutta. Kolmannessa erässä Tapparan jalka nousi totaalidominoinnin jälkeen aavistuksen kaasulta, eikä JYP ollut millään muotoa valmis luovuttamaan. Erän puolivälissä Eric Perrin ja Jerry Turkulainen käänsivät peliä kohti Tapparan maalia hyökkäyssinisellä. Lopulta kiekko päätyi viivaan Alex Lindroosille, joka toimitti sen maalin taakse Perrinille.

Pappa survoi kiekon vanhainaikaisella rysään ja traktorista alkoi löytyä turbo. Aivan loppuhetkillä JYP heräsi oikein tosissaan peliin mukaan. Mylly jauhoi kuudella viittä vastaan lähes kaksi minuuttia ja kaksi sekuntia ennen loppua Julius Nättinen pääsi tinttaamaan Oscar Eklundin paluukiekon liki tyhjään maaliin, kun Tappara-konkari Tuukka Mäntylä kaatuili ensin maalin takana ja hukkasi laatan.

Kovakuntoisten jumbofinaali

Nättisen kauden viidettä osumaa tutkittiin pitkään ja hartaasti videolta niin, että kännykästä oli akku loppua. Syynin kohteena oli Miika Lahden väkevä maskipelaaminen Niklas Bäckströmin nenän alla. 2-2 -tasoitus kuitenkin hyväksyttiin.

Voittomaalikisassa astui esiin uudelleen Nättinen, joka oli kisan ainoa maalintekijä. Ilmiömäisen iltapuhteen huhkinut Eetu Laurikainen torjui 39 pelitilannekudin lisäksi kaksi voittomaalilaukausta, yksi viuhui yli maalin.

JYP otti nyt kolmannen peräkkäisen voittonsa ja kyseessä on kehnon syksyn pisin voittoputki. Kahden voiton sarjoaj on yksi, se on peräisin syyskuun lopulta.

Huomenna Hippoksella nähdään yllättävän kovassa tuloskunnossa olevien jumbofinaali, kun viimeistä edellinen JYP isännöi hännänhuippu-Ässiä. Porilaisetkin ovat kaapineet viime kierroksilla pisteitä napakkaan tahtiin, kun viidestä edellisestä kamppailusta on neljä voittoa.