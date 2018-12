Onko JYPillä mitään mahdollisuuksia? – Sarjakärjen kyydissä tulee hiki

ASETELMA: Kärpät on ollut tällä kaudella niin suvereenin ylivoimainen, että sen pahin vastustaja on joukkue itse. Kun piste-ero sarjakakkonen TPS:aan on runkosarjan puolivälin krouvin paikkeilla jo hulppeat 14 pistettä, vaanii hallitsevaa mestaria ajoittainen ohipelien vaara. Se oikeastaan onkin JYPin ainoa sauma tässä kamppailussa. Jos Kärpät on tasollaan, se kaapaisee taas mukaansa yhden kolmen pisteen potin.

Siitä vahvasta JYPistä nähtiin keskiviikon kamppailussa HPK:ta vastaan jälleen väläyksiä. Joukkue oli ensimmäisessä erässä suorastaan ylivoimainen, mutta kun maalinteko tökki, livahti voitto lopulta jatkoajalla Kerholle 3-2. Kun sijoitus on vasta 13:s ja pisteitä ainoastaan 35, ei tällaisiin pistemenetyksiin olisi missään tapauksessa varaa.

Kärpät pelaa liigan laadukkainta tempolätkää ja siinä kyydissä mukana pysyminen ei ole raskasjalkaiselle JYPille se helpoin tehtävä. Joukkueiden kauden ensimmäisessä kohtaamisessa kaksi kuukautta sitten se onnistui yllättävän hyvin, tosin Kärpät haki Hippokselta lopulta pisteet lukemin 0-1. Nyt kotijoukkueen pitäminen yhdessä maalissa jäänee haaveeksi.

JYPin kokoonpanossa ainoa muutos sitten keskiviikon on kakkosvahdin vaihtuminen Joona Voutilaisesta Niko Parkkiseen, kun Voutilainen torjuu tänään KeuPan maalilla. Jaakko Jokinen ja Mikko Mäenpää eivät ole vielä pelikuntoisia, David Tomasek puolestaan on Tshekin maajoukkueen mukana EHT:lla ja Juuso Vainio Leijonien matkassa.

Kärppiä EHT rokottaa avainpuolustaja Jani Hakanpään sekä päävalmentaja Mikko Mannerin verran.

ARVIO: Maaleja nähdään taatusti enemmän kuin joukkueiden edellisessä kohtaamisessa, mutta pystyykö JYP tekemään niistä ainuttakaan? Kärpät paukuttaa 3-4, JYP korkeintaan yhden.

SEURAA HEITÄ: JYPin hyökkäyksestä ovat poistuneet tämän kauden aikana Henrit Kanninen ja Tamminen sekä viimeisimpänä SaiPaan siirtynyt Micke Saari. Tilanne alkaa olla hiljalleen se, että kilpailua pelipaikoista ei ole edes teoriassa. Miten hyökkäyskalusto tähän reagoi? Mukavoitumisen vaara on entistä ilmeisempi.

Slovakkihyökkääjä Michal Kristof haki ensimmäisen kerran kiekko-oppeja Suomesta jo nuorena poikana, kun hän pelasi kausina 2011-16 Sportissa, Peliitoissa ja Hokissa. Liigaura ei kuitenkaan vielä silloin urjennut, joten Kristof haki uutta vauhtia kotimaastaan HK Nitran riveistä. Siellä syntyi kahden kauden aikana 99 pistettä ja nyt menossa on läpimurtokausi Kärpissä. 25-vuotias on nakutellut 28 ottelussa tehot 6+14=20.