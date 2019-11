Onko tässä kaikkien aikojen NHL-torjunta? Katso videolta Raskin ilmiömäinen haamupelastus

Jääkiekkoliiga NHL:ssä Buffalo Sabresin kausi on alkusyksyn menestyksen jälkeen ollut laskusuunnassa.

Boston Bruins aiheutti Buffalolle lisää murhetta ottamalla Sabresista 3–2-voiton kotonaan. Bostonin Brad Marchand teki ottelussa kaksi maalia.

Illan varsinainen Bruins-tähti oli kuitenkin maalivahti Tuukka Rask, joka torjui Bostonin maalilla 36 kertaa. Tilanteen ollessa 3–1 Bostonille, Rask esitti maalilla ilmiömäisen haamutorjunnan, jota televisioyhtiö NBC luonnehti Twitterissa näin: "Tehdään tämä täysin selväksi. Tämä on järjetön torjunta."

Torjunta on katsottavissa NBC:n Twitter-julkaisusta:

Let's be perfectly clear. This is an insane save. ( @nhl ) pic.twitter.com/j17eSf8o4H

Bruins-hyökkääjä Chris Wagner sanoi ottelun jälkeen, että Raskin torjunta oli paras, mitä hän on koskaan nähnyt.

Was Tuukka Rask’s save the best you’ve seen since...



Wagner: “...Since ever.” pic.twitter.com/aAMKZdpsRa