Opettaja puhuu, opetuslapset kuuntelevat – Risto Dufva palauttaa JYPiä perusasioiden äärelle

Back to basics, eli takaisin perusasioiden äärelle. Se oli vahvasti tiistaiaamupäivän teema, kun uusi päävalmentaja Risto Dufva veti tällä erää ensimmäiset harjoituksensa JYPin jääkiekkoliigajoukkueelle.

JYP hikoili Dufvan valvovan silmän alla noin puolitoista tuntia, ja harjoituksen sisältö oli kuin suoraan Jääkiekon perusteet -oppaasta. Helppoja avauksia ja hyökkäyksiin lähtöjä, suoria hyökkäyksiä kohti maalia. Hyvin usein Dufva vihelsi harjoituksen poikki, kokosi laumansa vaihtoaition eteen ja piirteli omissa korkeuksissaan kuvioita fläppitaululle.

– Perusasioita vahvistettiin ihan syöttämisestä ja täysillä maalille ajamisesta alkaen. Kaikki lähtee siitä, että ne ovat kunnossa ja saamme itseluottamuksen takaisin. Mitään pelitaktisia asioita ei käyty vielä läpi, vaan hyvin simppeleitä juttuja, konkarihyökkääjä Jani Tuppurainen vahvisti.

Tuppurainen on niitä pelaajia, joilta odotettiin tällä(kin) kaudella paljon – suoraan sanoen enemmän kuin tähän mennessä on saatu. Mies on tehnyt vasta viisi maalia, maalisyöttöjä on sentään 16. Samalla Tuppurainen on niitä miehiä, joiden pelaamista Dufvan paluun voisi kuvitella piristävän. Tuppurainen kun pelaa jääkiekkoa hyvin vahvasti perusasioiden kautta.

– Minun olisi pitänyt pystyä tekemään tulosta paremmin. Ajoittain oma tekemiseni on ollut samalla tasolla kuin viime vuonna, mutta tulosta ei ole tullut. En ole pystynyt auttamaan joukkuetta, hän myönsi.

Tuppurainen on yksi viidestä JYPin nykypelaajasta, jotka juhlivat keväällä 2009 Suomen mestaruutta yhdessä Dufvan kanssa. Tuppurainen odottaa, että ”RD” palauttaa JYPiin kymmenen vuoden takaa tutun komennon ja pelitavan.

Onko siitä jopa hyötyä, että muutosprosessia vetämään tuli osalle hyvinkin tuttu mies?

– Se voi olla parempi kuin jos olisi tullut joku kaikille täysin vieras valmentaja. Ainakin tunnemme hänen tapansa toimia ja pelifilosofiansa. Nyt varmaan palataan niihin juttuihin, toki jotain uuttakin lienee tulossa.

– Uskon, että se antaa itsellekin tiettyä selkänojaa pelaamiseen. Minulla on muistikuvia, miten peli silloin kulki, ja niitä juttuja pitäisi saada takaisin pelaamiseen, Tuppurainen mietti.

Paras selkänoja on nimenomaan tuttu pelitapa, joka tulee parhaimmillaan selkäytimestä. Juuri tämä selkäydinpelaaminen JYPiltä on tällä kaudella usein ollut hukassa.

– Pelaaminen on ollut vähän viiveellistä. Ja välillä taas tosi lennokasta. Olemmeko ottaneet liikaa paineita pelaamisesta, vai mikä lie syynä. Monien asioiden summa se joka tapauksessa on.

Tarkoittaako Dufvan paluu siis paluuta jypiläiseen ”traktorikiekkoon”, jota Tuppurainen on kutsunut myös rumpukiekoksi?

– En tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta tarkoitus on voittaa pelejä! Ainakin itse uskon, kuten olen uskonut koko ajan, että kaivamme vielä itsemme ylös kuopasta.

– Varmaan isoin asia, jonka RD heti toi, oli tietynlainen herätys. Tämä on aivan viimeinen hetki joka jätkän olla 100-prosenttisesti mukana tekemisessä. Sen varmasti jokainen aistii.