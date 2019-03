Painetta voi sietää, mutta se voi olla laiha lohtu

ASETELMA: Kun pelataan paras kolmesta -ottelusarja neljän päivän sisään, se voi olla ohi yhdessä hujauksessa. Nopeimmillaan reilussa 26 tunnissa. Se on epäilemättä myös ratkaisu, johon kumpikin joukkue pyrkii. Kun puolivälierät alkavat vasta perjantaina, nopea rykäisy tavallaan "neutraloisi" sääliplayoffit.

Vaan peli kerrallaanhan nämäkin on tietysti pelattava. Nyt jos koskaan on oltava heti alusta hereillä. Lukko hävisi runkosarjan kolme viimeistä kotiotteluaan ja teki vain yhden maalin kussakin. Torailevan toriparlamentin pistävien katseiden alla kotikammosta on pystyttävä rimpuilemaan irti.

Kotijoukkue pelaa vierastaan modernimpaa jääkiekkoa ja on luisteluvoimaisempi. Nämä tosiasiat eivät miksikään muutu. Mutta osaisiko JYP lähestyä tilannetta positiivisena mahdollisuutena? Niin, että mitään hävittävää ei enää ole, kun kauden mittaan kaikki mahdollinen on jo hävitty? Kerran vielä pojat -hengessä, Eric Perrinin päättyvän uran kunniaksi?

Pelillisten asioiden lisäksi pudotuspeleissä korostuu myös paineensietokyky. Sen pitäisi olla JYPin vahvin ase. Eri asia on, kuinka pitkälle se riittää. Painetta voi sietää vaikka kuinka ja paljon, mutta se on laiha lohtu, jos kaveria lappaa ohi oikealta ja vasemmalta.

Kokoonpanoissa ei ole mitään ihmeellistä ja yllättävää viime aikojen koostumukset huomioon ottaen. Lukko saa sairastuvalta takaisin konkarihyökkääjä Toni Koiviston, joten loukkaantuneiden listalla on ainoastaan nuori Ville Petman. JYPiltä puuttuu yhä taannoin KalPa-ottelussa loukkaantunut Juuso Vainio.

Kummankin joukkueen historia pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella on mielenkiintoinen, vaikka sillä ei toki tähän sarjaan mitään merkitystä olekaan. Lukko on ollut mukana viisi kertaa ja voittanut vain yhden sarjan, JYP ei kolmella yrittämällä ainuttakaan.

Mutta arvatkaapas, kuka Lukkoa valmensi, kun se tuon ainoan voittonsa otti? Niinpä niin, Risto Dufva tietenkin.

ARVIO: Runkosarjan maalimääristä näiden joukkueiden keskinäisissä kohtaamisissa tullaan alas. Lukko pääsee määräämään pelin tahdin ja voittaa 3-1, viimeinen syntyy tyhjään rysään.

SEURAA HEITÄ: Ei kautta ilman maalia, vai mitä Miika Lahti? Runkosarjassa Lahti jäi tehoihin 0+6, mutta on perinteisesti tehnyt ahnaammin tulosta pudotuspeleissä. 527 runkosarjaottelussaan hän on tarvinnut yhteen maaliin keskimäärin yhdeksän ottelua. 16 osumaa 92 pudotuspelissä kertovat siitä, että playoffissa Lahti on tarvinnut yhteen maaliin noin kuusi matsia.

20-vuotias Lassi Lehtinen on osoittanut olevansa mitat täyttävä liigavahti, mutta nyt nuorukainen on uuden tilanteen edessä, kun käsillä on uran ensimmäinen pudotuspeli liigassa. JYP tämän taatusti tiedostaa ja huomioi. On mahdollista, että Lehtiselle ei montaakaan vaaran paikkaa tule, mutta kun tulee, kiekkojen on syytä tarttua. Kokemuspakissa on toki viime keväänä torjuttu mestismestaruus KeuPan veräjältä.