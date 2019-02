Pakkopisteet Porista? - Hankalampi homma kuin moni luulee

ASETELMA: Pakkopisteet pitäisi hakea, on JYPin tämän illan teema. Se ei ole niin helppo lähtökohta kuin äkkipäätään voisi kuvitella. Ässien pyyhe toki lensi kehään jo kauan sitten ja jumbosija on ollut porilaisten hyppysissä tukevasti koko kauden, mutta silti.

JYP pelaa edelleen uskottavuutensa rippeiden säilyttämisestä, Ässillä ei sellaista murhetta juuri nyt ole. Se voi keskittyä rentoon kiusaamiseen ja jos tulee tappio, niin mikään ei muutu miksikään. Hurrikaanipaitojen kohdalla tappio varsinaisella peliajalla tietäisi sitä, että KalPa nousisi JYPin ohi viimeiselle playoff-paikalle, mikäli se pystyisi rouhimaan tänään Tapparalta täydet kolme pistettä. JYP on yrittänyt kiskoa hajurakoa KalPaan ja Sportiin jo kierrostolkulla, vaan eipä ole onnistunut.

Vieraspelaaminen on ollut joukkueelle läpi kauden melkoinen murheenkryyni. Hyökkäyspelin ongelmat ovat korostuneet erityisesti matkaotteluissa. 25 kamppailussa JYP on jäänyt nollaan tai yhteen maaliin peräti yksitoista kertaa. Seitsemän kertaa vastustaja on voittanut tehden vain yhden tai kaksi maalia. Kotiottelutkaan eivät ole muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta olleet mitään hyökkäyskarnevaalia, mutta kotonaan joukkue on silti ollut vaikea voitettava lähes koko kauden.

Ässät on tilanteessa, jossa se voi olla harvinaisen hankala vastustaja koko illan, etenkin jo se pääsee luikahtamaan johtoasemaan. Toisaalta jänne ei välttämättä varsinkaan tappioasemassa kestä, kun ei enää pelata oikein mistään. Kunnon maalitalkoot tekisivät JYPille varmasti hyvää, tosin niinhän sitä luultiin parin viikon takaisesta Pelicansin saunottamisesta. JYP voitti silloin 6-2, mutta teki kolmessa seuraavassa ottelussaan yhteensä vain neljä maalia.

JYP ei ole perinteiseen tapaansa ilmoittanut sairaslistalle ainuttakaan pelaajaa, mutta vakionaamoista Jani Tuppurainen puuttuu kokoonpanosta. Tuppurainen jätti viime viikon Turun reissun väliin flunssan vuoksi, pelasi lauantaina KalPaa vastaan, mutta köhi tuon ottelun jälkeen melkoisen voimakkaasti.

Ässien kokoonpanoa on luonnollisesti harventanut tyhjennysmyynti, mutta loukkaantuneitakin on. Kokoonpanosta puuttuvat Sami Lähteenmäki, Tommi Taimi, Teemu Vuorisalo ja Matti Lamberg.

ARVIO: JYPin pitäisi pystyä riuhtomaan ihan ronski voitto, mutta se pystyminen on sitten asia erikseen. Kauden kolme aiempaa kohtaamista ovat olleet tasaisia, JYP on voittanut kaksi kertaa 2-1, kerran 3-1. Lähdetään hurrikaanipaitojen 3-4 osumasta liikkeelle, Ässät jäänee siihen yhteen.

SEURAA HEITÄ: Lauantain KalPa-ottelusta ilmeisesti flunssan takia sivussa ollut David Tomasek palaa kokoonpanoon ja hyökkää JYPin kakkosketjun vasemmassa laidassa. Tomasekin luontainen pelipaikka on keskellä, mutta vielä loka-marraskuussa tulosta syntyi myös laidalta. Kauden ensimmäiset 21 ottelua tuottivat 7+11=18 pistettä, sen jälkeen 26 peliin on syntynyt vain 2+9=11.

Ässien kokoonpanossa on esiintynyt tällä kaudella 35 pelaajaa. Heistä seitsemän on siirtynyt jo muualle. Kokenut sentteri Jussi Makkonen on ainoa, joka on tahkonnut tällä kaudella kaikki Ässien 50 ottelua. Siitä on syytä ojentaa jonkinlainen työn sankarin mitali. Tehopisteitä Makkonen on kerännyt 3+5=8.