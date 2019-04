Palokan Kiekosta Pittsburgh Penguinsiin – Oula Palveelle NHL-sopimus, kertoo IS

TPS:ssä vakuuttavan SM-liigakauden pelannut keskushyökkääjä Oula Palve, 27, on tehnyt yksivuotisen sopimuksen NHL-seura Pittsburgh Penguinsin kanssa, kertoo Ilta-Sanomat. Palveen ja Penguinsin sopimus kattaa kauden 2019–2020.

Keuruulla syntyneen Palveen kasvattajaseura on Palokan Kiekko. JYPin liigapaidassa hänelle ehti kertyä vain neljä ottelua.

Palveen NHL-sopimuksesta kertoi muun muassa Sportsnetin kiekkotoimittaja Nick Alberga, joka kirjoitti Twitterissä, että Palveen NHL-diilille on saatu vahvistus:

Painetussa Keskisuomalaisessa 12.9.2018 julkaistussa jutussa toimittaja Ilkka Kulmala listasi JYPistä viime vuosina lähteneitä lahjakkuuksia. Palve oli yksi jutussa listatuista pelaajista. Näin Kulmala luonnehti häntä:

"Palveen syntymäkaupunki? Sehän on Keuruu. Kasvattajaseuraksi on merkitty Palokan Kiekko. Jyväskylässä Palve pysyi mysteerimiehenä: lahjakkuus tiedettiin, mutta tilille kertyi vain neljä liigaottelua JYP-paidassa. Keväällä 2014 Jukurit sitten kalasti miehen Kalevankankaalle. Siitä käynnistyi kasvu urheilijan mittoihin ja tehohyökkääjäksi. Miksi JYP päästi taiturin menemään? Eikö Jyväskylässä uskottu, että Palveella on edellytykset aloittaa määrätietoinen työnteko?"