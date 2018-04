Patrik Laine NHL-uransa ensimmäisestä pudotuspelimaalista: "Mielestäni osuin aika hyvään paikkaan" – video

Patrik Laine teki uransa ensimmäisen NHL-pudotuspelimaalin, kun Winnipeg Jets otti seurahistorian ensimmäisen voiton Stanley Cupin pudotuspeleissä nujertamalla kotikentällään Minnesota Wildin 3–2.

Wild johti peliä 2–1 kolmannen erän alussa, mutta Laine tasoitti pelin 2–2:een laukauksella omasta kuljetuksesta.

– Näin, että (Wildin Zach) Parise yritti peittää kilpikäden puolen ja yritin laukoa hänen jalkansa ohi. Mielestäni osuin aika hyvään paikkaan. Se oli vaikea ottaa kiinni, Laine sanoi NHL:n sivuilla.

Laineesta tuli Jetsin seurahistorian nuorin pudotuspelimaalin tekijä 19 vuoden ja 357 päivän ikäisenä. Suomalainen alitti Adam Lowryn, joka osui kolme vuotta sitten 22-vuotiaana. Laineesta tuli myös kaikkien aikojen nuorin suomalainen maalintekijä NHL-pudotuspeleissä: hän siirsi historiaan Hannu Virran, joka teki ensimmäisen pudotuspelimaalinsa 20-vuotiaana keväällä 1983.

Minnesotan Mikko Koivu ja Mikael Granlund saivat syöttöpisteet Zach Parisen 2–1-maaliin. Ottelusarja jatkuu perjantaina Winnipegissä.

Penguins ja Golden Knights voittoihin

Olli Määtän Pittsburgh Penguins aloitti kolmannen peräkkäisen mestaruuden tavoittelemisen 7–0-murskauksella Philadelphia Flyersia vastaan. Sidney Crosby taituroi hattutempun.

– Me toteutimme suunnitelmamme. Me käytimme tilaisuutemme. Aina on parannettavaa, meidän täytyy parantaa joka pelissä riippumatta siitä, mikä on lopputulos, Crosby sanoi.

Erik Haulan Las Vegas yllätti runkosarjassa kaikki paitsi itsensä, ja seurahistorian ensimmäisessä pudotuspeliottelussa Golden Knights jatkoi vahvaa menoaan 1–0-voitolla Los Angeles Kingsistä. Ottelun ainoan maalin teki runsaan kolmen minuutin kohdalla Shea Theodore.

Golden Knightsin maalivahti Marc-Andre Fleury ansaitsi nollapelin 30 torjunnalla. Fleury on torjunut NHL:n pudotuspeleissä 11 nollapeliä, mikä on NHL:n kymmenenneksi korkein lukema.