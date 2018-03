Patrik Laine hämmästyttää kyltymättömällä maalitehtailullaan – nousi tasoihin Sidney Crosbyn kanssa alle 20-vuotiaiden tilastossa

Winnipegin Patrik Laine on ollut viime aikoina sellaisessa vireessä, ettei ylisanojen tulvasta ole tulla loppua. Suomalaishyökkääjä on venyttänyt pisteputkensa jääkiekon NHL:ssä jo kymmeneen otteluun.

Suomen aikaa varhain perjantaina Laine onnistui maalinteossa, kun Winnipeg kaatoi vieraissa New Jerseyn 3–2. Hän teki ottelun avausosuman laukomalla maalin edessä pomppineen kiekon sisään.

Laine on iskenyt tällä kaudella 39 osumaa ja on maalipörssissä toisena. Maalin verran edellä on venäläistähti Aleksandr Ovetshkin ja saman verran perässä toinen venäläissuuruus, Jevgeni Malkin.

10 straight games with a point, along with 14 goals. @PatrikLaine29 is too sick right now. pic.twitter.com/YULRglFfk9 — NHL (@NHL) 9. maaliskuuta 2018

Laine, 19, takoo ikäisekseen historiallisia maalimääriä. Hän on tehnyt NHL-urallaan 75 maalia runkosarjassa, mikä on kaikkien aikojen tilastossa Sidney Crosbyn kanssa viidenneksi eniten osumia alle 20-vuotiaalle pelaajalle.

– Se on vain numero, mutta on mahtavaa olla tuolla listalla, Laine riemuitsi NHL:n kotisivuilla.

Samassa historiatilastossa Lainetta maalin edellä ovat Brian Bellows ja kiekkomaailman suurin legenda, Wayne Gretzky. Kaiken järjen mukaan suomalaishyökkääjä ohittaa Bellowsin ja Gretzkyn, jos pysyy terveenä.

Jos Laineen maalitehtailu jatkuu, hänestä tulee Teemu Selänteen jälkeen ensimmäinen 40 runkosarjamaalia kaudessa tehnyt suomalaispelaaja. Ylipäätään 40 maalin rajan ovat suomalaisista rikkoneet vain Selänne ja Jari Kurri.

Laine on kerännyt kymmenessä viime ottelussaan tehot 14+6=20. Neljään viime peliin hän on iskenyt kahdeksan osumaa. Ovetshkinin hän ohittaisi mielellään maalipörssissä.

– En halua olla tilastossa kenenkään takana, mutta on tämä silti hienoa. Tuo on kuitenkin asia, jota ei ajattele, koska kaikessa on kyse joukkueen pisteistä, Laine sanoi.

Barkov ja Rantanen syöttötuulella

Winnipegin suomalaiset olivat muutoinkin maalituulella, sillä Joel Armia teki joukkueensa toisen maalin.

Suomalaisista viimeistelyssä onnistuivat myös Carolinan Sebastian Aho ja Philadelphian Jori Lehterä.

Suomalaisten pistepörssin kärjessä olevat Floridan Aleksander Barkov ja Coloradon Mikko Rantanen keräsivät kaksi syöttöpistettä mieheen.