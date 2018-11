Patrik Laine vs. Mikko Rantanen: Kumpi on kovempi?

Jos jääkiekkoilija paiskoo yhtenä NHL-iltana viisi maalia, kaikki kääntyvät hänen puoleensa.

Muut saavat olla rauhassa.

Patrik Laine laski viiteen St. Louisissa, kun Winnipeg kävi kuittaamassa pöytäkirjaan lukemat 4–8.

Laine on kuin Charlie Chaplin, jonka hassun hullut liikkeet eivät aina naurata, kunnes taas naurattavat – niin, että komiikankyyneleet pirskahtavat poskille.

Laineella, 20, on erityisominaisuus. Hänen laukauksensa on ainutlaatuinen: se on nopea, tulinen ja tarkka. Maalivahdit ovat kärppiä reagoimaan, mutta eivät ehdi tähän. Eivät pysty.

Maailma menee niin, että Laineita rakastetaan, näitä artisteja ja solisteja. Kun he loistavat, muu bändi jää varjoon, vaikka kuinka pitäisi sisällään herkkää luomisvoimaa ja kykyä kantaa yhteisöä.

Eikä siinä mitään. Hyvä näin.

Laine on show-mies, joka on ansainnut häneen kohdistuneet katseet.

Kun ihastelee klippejä Laineen osumakavalkadeista, näyttää siltä, että hittolainen, onpa helppoa.

Täyttää harhaa.

Ensinnäkin tarvitaan poikkeava luontainen lahjakkuus, joka tosin ei pelkästään riitä mihinkään. Sen lisäksi vaaditaan rajusti harjoittelua, ja ennen kaikkea intohimoa harjoitella: laukoa, laukoa ja ampua.

Kun päälle lisätään hulvaton mentaaliasenne huippu-urheiluun, moinen rallattelu on mahdollista. Mutta kaikkea muuta kuin itsestään selvää.

– Tuntui, että joka kerta kun koskin kiekkoa, se vain jotenkin meni sisään. Sitä ei todennäköisesti tapahdu enää vähään aikaan. Toivottavasti tapahtuu, Laine sanaili twitterissä St. Louis -illan jälkeen.

On huomioitava, että myös Laineella on heikot jaksonsa. Kauden alussa moni kiekkojournalisti ehti innoissaan hahmotella maalitykin hiipumista ja syitä siihen. Spekulaatiot olivat sinänsä päteviä, mutta eivät pitäneet paikkaansa.

Kaiken ydin on se, että Laine ei liittynyt spekuloitsijoiden porukkaan, vaikka paineita oli – kuten kaikilla julkisuuden solisteilla kautta historian on ollut.

Se on elämää maineen ja maineen menettämisen välimaastossa. Jokaiselle moista epämääräistä vellomista ei voi suositella.

Sitten on Mikko Rantanen.

Coloradon hyökkääjä nakutti sunnuntain vastaisena yönäkin tehot 1+1. Hän johtaa NHL:n pistepörssiä saldolla 10+28=38. Hänen plusmiinustilastonsa osoittaa lukemaa +14.

Vertailun vuoksi Laineen numerot: 19+3=22 ja –2.

Rantanen, 22, on tuntemattomampi suomalaiselle lätkäkansalle. Nousiaisista lähtenyt kiekkoilija ei kiroillut ja kiukutellut junnumaajoukkueissa, ei räiskynyt nuorten MM-kultajoukkueessa, ei ole tullut valituksi aikuisten MM-turnauksen arvokkaimmaksi pelaajaksi.

Eikä Rantanen omaa yhtä helposti bongattavaa spesialiteettia.

Rantanen on erilainen. Hän on värittömämpi kaukalossa ja kaukalon ulkopuolella, mutta jääkiekkoilussaan kauttaaltaan hyvä, erinomainen, ja persoonana paketti, joka ei huoju ja hyydy. Rantanen pysyy tasapainossa ilta illan jälkeen.

Näin hän auttaa myös joukkuettaan pysymään tasapainossa.

Kumpi on kovempi? Laine vai Rantanen?

En tiedä. Sanotaan tylsästi, että kumpikin on huippu. Mutta jos näitä raiteita jatketaan, jos Laine voittaa NHL:n maalipörssin ja Rantanen pistepörssin, kallistun hienokseltaan jälkimmäisen puolelle.

Vaikka tiedän monen Pate-fanin tästä älähtävän.

Voi sen sanoa toisinkin, vähän kiertäen. Jos olisin jääkiekkoseuran talous- ja markkinointivastaava, valitsisin Laineen. Jos kontollani olisi joukkueen urheilupuoli, ottaisin Rantasen.