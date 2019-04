Patrik Laineen Winnipeg putosi jatkosta NHL:ssä

Suomalaishyökkääjä Patrik Laineen Winnipeg on pudonnut jatkosta jääkiekon NHL:ssä. Winnipegin kohtalon sinetöi 2–3-tappio St. Louisia vastaan.

St. Louis eteni pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella jatkoon voitoin 4–2.

Winnipeg pelasi ottelun kaksi ensimmäistä erää maaleitta. Joukkue iski ottelun ensimmäisen maalin vasta kolmannessa erässä ajassa 52.17 ja toisen maalin ajassa 59.22. Loppukiri ei kuitenkaan riittänyt voittoon.

St. Louisin sankariksi ottelussa nousi Jaden Schwartz, joka laukoi kaikki joukkueensa maalit tehden hattutempun.

Laine tykitti runkosarjassa tehot 30+20 ja pudotuspeleissä hän teki kolme maalia ja sai yhden syöttöpisteen.

Ottelussaan ennen kesälaitumille lähtöä Laine ei kerännyt tehoja.

Viime kauteen verrattuna Winnipegin sijoitusta voidaan pitää pettymyksenä. Viime keväänä Winnipeg eteni länsilohkon finaaleihin asti.

Roope Hintzin Dallas yhden voiton päässä jatkopaikasta

St. Louis kohtaa seuraavaksi joko Dallasin tai Nashvillen. Dallas johtaa pudotuspelien ensimmäistä kierrosta Nashvillea vastaan nyt 3–2. Dallas on siis yhden voiton päässä jatkopaikasta.

Illan ottelussa Nashvillen Mikael Granlund ja Dallasin Roope Hintz taituroivat molemmat yhden syöttöpisteen joukkueiden. Dallas vei voiton maalein 5–3.

Nashvillen maalia vahtinut Pekka Rinne torjui 21 kertaa, Dallasin maalilla ollut Ben Bishop 30 kertaa.

Ottelusarjan kuudes ottelu pelataan Dallasissa maanantaina.

– Meidän on oltava parempia, myös minun, Rinne sanoi ottelun jälkeen NHL.com-sivuston mukaan.

– Maanantain ottelu on tietenkin valtava. Selkämme on laitettu seinää vasten eikä se ole tilanne, jonka haluamme. Dallasille on kuitenkin annettava kunniaa. He pelaavat tällä hetkellä todella hyvin. Minusta tuntuu, että he ovat käyttäneet hyväksi virheitämme. Se on rankkaa juuri nyt, Rinne sanoi.

Washington puolestaan murskasi Sebastian Ahon ja kumppaneiden Carolinan maalein 6–0. Washington on enää yhden voiton päässä jatkopaikasta, sillä se johtaa Carolinaa voitoin 3–2.