Patrik Laineen rannelaukaus puhui yön NHL-kierroksella – katso video

Jääkiekon NHL:ssä hyvässä vireessä oleva Winnipegin maalitykki Patrik Laine onnistui illan ottelussa maalin teossa. Tällä kaudella yhteensä 22 maalia iskenyt Laine teki yhden maalin ottelussa Edmontonia vastaan. Laineen Winnipeg vei voiton jatkoajalla 5–4. Edmontonin Jesse Puljujärvelle kirjattiin syöttöpiste. Katso alta video Laineen maalista.

Starting the second STRONG!



: @PatrikLaine29

: Dustin Byfuglien

: Bryan Little



3-1 | #GoJetsGo | #EDMvsWPG pic.twitter.com/PybnyhEuIR