Pekka Tirkkonen ei ole messias eikä välttämättä edes taikuri, mutta JYPin pelastajaksi hänet on nyt valittu

Joukkueella takana rajuun pettymykseen päättynyt liki katastrofaalinen kausi. Seuraan hankitaan vuosien tauon jälkeen päävalmentaja ”oman perheen” ulkopuolelta. Ulkopuolelta tulleelle päävalmentajalle lyödään valtavat odotukset. Jos hänestä ei nyt sentään ihan messiasta odoteta, niin jonkinlaista taikuria ainakin.

JYPin uudella ruorimiehellä Pekka Tirkkosella ei siis ole maailman helpoin tehtävä. Tirkkonen tunnistaa kauden alla tilanteen, mutta paineita hän ei asiasta ota.

– Enemmän näen tämän mahdollisuutena. Mahdollisuutena tuoda jotain lisää tähän kiekkoyhteisöön, Tirkkonen toteaa.

Savonlinnassa nuoruutensa viettänyt Tirkkonen ei ole luonteeltaan mikään henkseleiden paukuttelija. Ei hän uhoa tuovansa menestystä takaisin Jyväskylään.

– Prosessi on käynnissä. Uskotaan siihen, että ollaan oikealla tiellä. Meillä oli hyvä leiri Tanhuvaarassa ja siellä mentiin asioissa eteenpäin. Mutta töitä on vielä paljon edessä, ja ainahan matkan varrella on haasteita. Niitä urheilussa on aina, Tirkkonen pyörittelee.

Viime kaudella JYP jäi täysin telineisiin. Alkukausi oli Lauri Merikiven alaisuudessa surkea, eikä hurrikaani pyörähtänyt liikkeelle kesken kauden Hippokselle saapuneen Risto Dufvankaan johdolla kuin hetkittäin. Alakulokausi päättyi Raumalla jo ennen puolivälieriä. Keväällä JYPin peräsimeen astunut Tirkkonen ei ole kokenut saaneensa pettymyksen jäljiltä tuskaista ja ahdistunutta JYP-miehistöä.

– Oikeastaan se on ollut vähän toisinpäin. Näyttämisen halua joukkueessa on näkynyt. Ja aika nopeasti on ymmärretty, että viime kausi oli viime kausi, eikä sitä enää tarvitse edes niin miettiä, Tirkkonen huomauttaa.

JYPin pelaajista ei ole juurikaan muuttunut sitten viime kauden. Joukkueen ytimen muodostavat edelleen Jarkko Immosen johtama kokenut osasto, ja taustalla omaa nousuaan tekevät nuoret lupaukset kuten Jerry Turkulainen, Julius Nättinen, Samuli Ratinen, Roni Allen ja Anttoni Honka.

– Kokeneilta jäi nälkää viime vuodesta ja nuoret ovat taas vuoden vanhempia. Kokeneet tietysti pystyvät paljon auttamaan nuoria, joille on nyt myös ruutua tarjolla, Tirkkonen korostaa.

– Mutta ehkä meiltä vähän puuttuu sellaiset parhaassa peli-iässä olevat pelaajat, JYP-käskijä tunnustaa.

JYPin harjoitusottelut ovat olleet tuloksellisesti melko vaatimattomia. Seitsemästä valmistavasta ottelustaan JYP voitti vain yhden varsinaisella peliajalla ja yhden jatkoajalla. Toisaalta harjoitusottelujen tuloksilla ei lopulta ole mitään merkitystä, ja hurrikaaniryhmäkin pelasi otteluissa melko kokeilevilla kokoonpanoilla.

– Aika vuoristorataa vielä mennään. Rakenteet alkavat olla pohjalta kunnossa, ja pelin sisällä tapahtuu oikeita asioita, mutta ehjät 60-minuuttiset ovat vielä puuttuneet. Virheitä on tullut liikaa, Tirkkonen miettii.

Tirkkonen on modernin lätkän ystävä. Sveitsissä valmentaessaan hän pääsi tutustumaan oikein kunnolla vauhtikiekkoon, ja nopeutta hän haluaa JYPiinkin tuoda. Moni on epäillyt, voiko vauhtilätkä onnistua JYPin kokeneilta pelaajilta.

– Kokeneiden pitää pelata omalla tavallaan, mutta eihän nopeus tarkoita vain luistelua. Nopea kiekko tarkoittaa myös nopeaa päätä ja nopeita käsiä, Tirkkonen muistuttaa.

Luistelun lisäksi JYP on kesällä harjoitellut tietysti pelitapaan liittyviä asioita.

– Kun puolustetaan hyvin, sitä kautta hyökkäyskin rakentuu, Tirkkonen näkee.

Tirkkonen haluaa, että JYP on tasapainossa. Pelaajia on kiekon alla riittävästi, ja sitten kun laatta jää hurrikaanipelaajille, JYP kääntää nopeasti. Ylimääräistä hieromista Hippoksella tuskin kauden aikana nähdään.

– Tasapaino on ollut aika hyvä harjoitusotteluissa. Ei ole annettu vastustajille juurikaan ylivoimahyökkäyksiä. Ja sekin on ollut hyvää, että vaikeilla hetkillä on maltettu puolustaa, Tirkkonen mainitsee.

Puolustus, nopea reagointi, nopeat käännöt. Ne ovat Tirkkosen peliajatuksen ydintä. Ja sitten on tietysti erikoistilannepelaaminen.

– Yv:llä on saatu jo aika hyvin treenipeleissä onnistumisia, ja alivoimallakin on saatu tapettua 5–3-tilanne. Ne ovat pieniä onnistumisia, jotka auttavat eteenpäin, Tirkkonen miettii.

– Ylivoimasta valmennuksella on idea, mikä siinä on runko, mutta ainahan siihen on seuraava kaveri valmiina tulossa sisään, jos tulee loukkaantumisia. Ihanne joka tapauksessa olisi, että ylivoimaa ja alivoimaa voitaisiin pelata eri miehityksellä.

Perjantaina päättyy pitkä odotus, kun mestaruutta puolustava Hämeenlinnan Pallokerho saapuu Hippokselle kauden avausotteluun.

– Onhan tässä huomannut, että tunnelma alkaa olla jo aika odottava. Ja on tässä itselläkin sellainen positiivinen hyvä värinä. Kyllä sitä odottaa, että liiga-arki alkaa, Tirkkonen mainitsee.

Suosikkina JYPin ei tarvitse nyt kauteen lähteä. Liigan suuret ovat suuria ja kärkeen on helppoa ennustaa kolmikkoa Kärpät, HIFK ja Tappara.

– Mutta tasaiselta liiga näyttää. Erityisesti sijoilla neljästä eteenpäin erot ovat todella pieniä. Ja sehän se on urheilun suola, että mahdollisuuksia on kaikilla, jos asiat lähtevät rullaamaan, Tirkkonen muistuttaa.

Niin. Harvapa viime kauteen lähtiessä osasi ennustaa, että keväällä kannua nostelee HPK.