Nopeutunut NHL-kiekko ja suomalaisen juniorikiekkoilun yksilövalmennukseen tehdyt panostukset näkyvät nyt varausmäärissä ja -laadussa.

NHL:ään varataan nykyään vuosittain noin 15–20 suomalaista, joista yleensä pari on valittu ensimmäisen 31 varauksen joukossa.

Ero on varsin merkittävä vuosiin 2003–2008, joina Suomi sai yhteensä vain viisi ykköskierroksen varausta. Kyseisten vuosien varatuista pelaajista käytännössä vain Tuukka Rask, Pekka Rinne ja muutama muu ovat luoneet kansainvälisesti merkittävän NHL-uran.

Viime vuosina varatuista pelaajista nousee tähtiä solkenaan. Vuoden 2015 varaustilaisuuden pelaajat ovat tehneet NHL:ssä yhteensä lähes 500 pistettä, siis lähes tuplasti enemmän kuin vuosina 2005–2008 varatut yhteensä (297).

Los Angeles Kingsin pelaajatarkkailijana toimiva Jussi Kari-Koskinen uskoo positiivisen kehityksen johtuvan suomalaisen junioritoiminnan muutoksista sekä NHL-kiekon siirtymisestä nopeatempoisempaan suuntaan.

– Sääntömuutokset ovat tuoneet sen, että pienemmilläkin kavereilla on enemmän tilaa ja mahdollisuutta pelata. Epäilen, että meillä harjoittelu junioreissa on painottunut enemmän taitoon ja yksilöön kuin joukkuejunnaamiseen. Taitaville eurooppalaisille on enemmän kysyntää, Kari-Koskinen pohtii.

Hänen vastuualueenaan Kingsin pelaajatarkkailussa ovat Suomen sarjat ja kansainväliset turnaukset. Nähtyjä pelejä kertyy vuosittain kolmisensataa. Kärkipelaajia tulee seurattua muita enemmän.

– On meillä tänäkin vuonna muutama kärkipään jätkä, joihin on vähän enemmän panostettu. Mutta samalla tavalla kun käy katsomassa kärkijätkiä, pitää mennä katsomaan myöhäisemmän kierroksen pelaajiakin uudestaan nähdäkseen, onko heistä siihen (NHL:ään).

Hän ei usko, että vuoden 2017 hurjiin varauslukemiin (23 pelaajaa) päästään tänä kesänä, mutta viime vuoden tahti (16) näyttää varsin todennäköiseltä. Varaukset painottunevat enemmän ensimmäisiin kierroksiin, mikä on positiivinen tilanne.

– Ei ole poikkeuksellinen vuosi. En tiedä, onko meillä loppukierroksilla vähän ohkaisempi osasto.