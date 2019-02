Pelicans antaa JYPille rutkasti tasoitusta – täysin absurdi tilanne

ASETELMA: Tammikuussa lähinnä voitosta voittoon edenneen Pelicansin tuloksenteko yskähteli alkuun viime viikolla. Kärpiltä räpsähti 2-6 -selkäsauna keskiviikkona ja HPK:kin kiskoi 5-3 -voiton perjantaina. Lauantaina kuitenkin jyrähti: ärsyyntyneet pussinokat murjoivat Tapparan jäänrakoon peräti 7-1. Rökälevoitto oli varmasti juuri sitä, mitä lääkäri määräsi, kun kahdessa edellisessä ottelussa omiin oli eksynyt 11 kiekkoa.

JYP puolestaan vietti koko viikon melkoista maalipaastoa, kun hurrikaanipaitojen kolmessa kamppailussa nähtiin yhteensä vain viisi maalia. SaiPalle kärsityn 1-2 -tappion jälkeen ennen muuta ykkösvahti Eetu Laurikainen löi luukut kiinni, eivätkä Jukurit ja HPK saaneet kiekonpuolikastakaan Laurikaisen taakse. Viisi pistettä vajaan vuorokauden sisään kahdella tehdyllä maalilla ei jätä epäselväksi, mistä päin kaukaloa voittojen takuumies löytyi.

On selvää, että pidemmän päälle yhdellä tehdyllä maalilla ei montaakaan jääkiekko-ottelua voita. Hurrikaanipaitojen on pystyttävä terävöittämään hyökkäyspeliään puolustamisen laadusta tinkimättä. Eikä siitäkään JYPille haittaa ole, jos Laurikaisen torjuntavire säilyy viime aikoina nähdyllä tasolla.

Kokoonpanon osalta Pelicans antaa tasoitusta. Viime vuosina vallinnut täysin absurdi tilanne, jossa ammattilaisjoukkueet joutuvat omien otteluiden ollessa käynnissä luovuttamaan pelaajiaan maajoukkuetehtäviin, rapaisee pussinokilta pois kolme avainpelaajaa. Oliwer Kaski ja Hynek Zohorna ovat "pelsupörssin" ykkönen ja kakkonen, kapteeni Hannes Björninen puolestaan kutonen.

Täydennystä Pelicans saa sentään sairastuvalta, kun 12 maalia 33 ottelussa tällä kaudella viimeistellyt Niko Kivelä palaa parin viikon tauon jälkeen ruotuun.

Mitään järkeä maajoukkuekomennuksissa kesken kaiken ei ole, mutta niin se vain menee. JYP on kuitenkin säästynyt EHT-höynän rasituksilta kokonaan, kun David Tomasek ei ole tällä kertaa Tshekin mukana, eikä leijoniin ollut JYPistä asiaa.

ARVIO: Kasken, Zohornan ja Björnisen poissaolo syö väistämättä Pelicansin hyökkäyspelaamista, mutta ensimmäistä kertaa oppi-isänsä Risto Dufvan päävalmentajana kohtaava Ville Nieminen osaa epäilemättä myydä tilanteen normaalia isompiin rooleihin nouseville pelaajille. JYP puolestaan elää aina vaan pakkovoittojen aikaa, pussinokkaparvi voi suhtautua tilanteeseen rennommin. Ympäripyöreää, 3-2 suuntaan tai toiseen, ylitöillä tai ilman.

SEURAA HEITÄ: Syyskauden kenties paras JYP-puolustaja Roni Allén on jäänyt Risto Dufvan paluun myötä vähälle vastuulle. Tänään Allén kuitenkin luutii JYPin ykkösparissa Mikko Kaltevan kanssa. Isojen minuuttien miehet, Mikot Kuukka ja Mäenpää ovat kokoonpanosta poissa, joten peliaikaa lienee runsaasti luvassa. Etenkin, kun JYPin ylimääräinen kenttäpelaaja on tänään 13. hyökkääjä Julius Nättinen.

Pelicansin kokoonpanoon palaava Niko Kivelä on melkoinen tilastokummajainen. Kuluvan kauden saldo 12+2 on syntynyt siis 33 ottelussa ja kaiken lisäksi vain reilun 12 minuutin ottelukohtaisella peliajalla. Kivelän maaleista 11 on syntynyt tasakentällisin ja hän on joukkueensa voittomaalitilaston ykkönen neljällä voittomaalilla.