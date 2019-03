Pelicansin valmentaja Ville Nieminen vakuuttaa: "Sport-ottelu on meille runkosarjan tärkein"

Lahden Pelicansin päävalmentaja Ville Nieminen on ihmeissään kysymyksenasettelusta.

– Ai, onko runkosarjan päätöskamppailu meille tärkeä? intohimoinen lätkämies puhisee.

– Se on meille toistaiseksi kauden tärkein ottelu. Meillä on paljon pelissä.

Asia ja Pelicansin asenne kiinnostavat myös Jyväskylässä – ehkä jopa enemmän kuin Lahdessa. JYPin paikka pudotuspeleissä on kiinni Pelicansin onnistumisesta.

Asetelma on kutkuttava. Pelicans kohtaa kotihallissaan Vaasan Sportin, joka taistelee JYPin kanssa viimeisestä säälipleijaripaikasta. Sport vaanii ennen torstaita pisteen hurrikaanijoukkueen perässä. Eikä JYP esiinny enää torstaina.

Ohittaakseen JYPin, vaasalaisryhmä tarvitsee Lahdesta vähintään kaksi pistettä. Yksi lisäpinna ei Sportille riitä. Tällöin se päätyisi JYPin kanssa tasapisteisiin (82). Kun kolmen pisteen voittojakin olisi sama määrä (17), järjestyksen määräisi maaliero. Se on hurrikaanijoukkueella suosiollinen (JYP –10 ja Sport –19).

Jyväskyläläisjoukkueelle on luvassa "jännä kakka" -ilta. Pelicans–Sport-ottelun katsominen televisiosta ei tule olemaan helppoa.

– Valmennusjohto seuraa kamppailun yhdessä, käskijä Risto Dufva kertoi.

– Ottelun jälkeen koko joukkue kokoontuu Hippokselle. Sitten tiedetään, miten jatketaan – vai jatketaanko ollenkaan.

Pelicans on jo varmistanut itselleen kotiedun puolivälieriin. Sen lopullinen sijoitus runkosarjassa on joko kolmas tai neljäs.

Onko joukkueelle suurta väliä, kumpi sijoituksista realisoituu?

– On, on, on, on, Nieminen huudahtaa.

– Tämä on meille niin harvinaista herkkua, että haluamme todella olla runkosarjassa mahdollisimman korkealla.

JYP ei ole millään tavalla Pelicansin mielessä torstaina.

– Ei, kyllä me pelaamme ainoastaan itsellemme, Nieminen tokaisee.

Nieminen ja Dufva valmensivat vielä edelliskaudella yhdessä Mikkelin Jukureilta.

– Olemme pitäneet RD:n kanssa totta kai yhteyttä läpi tämänkin talven, myös viime viikkoina. Mutta minkäänlaista ketunhäntää ei ole kainalossa, Pelicans-luotsi selvitti.

Pelicans kuuluu liigakauden ehdottomiin yllättäjiin. Moni pelaaja on ottanut isoja askelia ja sitä kautta yhdistelmä on kasvanut vahvaksi.

Viimeksi lahtelaisjoukkue on hävinnyt kotonaan 30.1., jolloin Kärpät kävi hakemassa pisteet lukemin 2–6. Sen jälkeen Pelicans on kauhonut omalla areenallaan viisi puhdasta voittoa – maalierolla 31–10.