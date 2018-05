Pelkkiä voittoja torjunut Säteri läppätuulella - "Late kertoo sen teille sitten"

Leijonaluotsi Lauri Marjamäki on noudattanut Herningissä tapaa, jonka mukaan hän paljastaa aloittavan maalivahdin vasta pelipäivän aamuna. 6-2 -voittoon päättyneessä Yhdysvallat-ottelussa 37 kiekkoa poiminut Harri Säteri on pelannut neljä ottelua ja voittanut ne kaikki. Ville Husson tilastoissa on kolme kamppailua ja kaksi tappiota, tosin Suomen ei voi sanoa kaatuneen Tanskaa ja Saksaa vastaan maalivahtipeliin.

Silti sopii olettaa, että Säteri on se veräjänvartija, joka huhkii Tanskassa loput leijonapelit.

- Katsotaan, kuka sinne menee seuraavaksi maaliin. Late (päävalmentaja Marjamäki) kertoo sen teille sitten taas jossain vaiheessa, Säteri velmuili medialle, eikä suostunut julistautumaan ykkösveskariksi, vaikka sitä hän mitä ilmeisimmin on.

- Hyvä matsi meiltä taas ja lohkovoitto. Hieno homma!, hän summasi iltapuhteen.

Omakin peli maittoi ja sujui.

- Parissa tilanteessa vähän lipsahti ja jouduin vähän paikkailemaan. Heti alussa oli se (Johnny) Gaudreaun paikka ja sain siihen hyvän hanskatorjunnan. Siitä lähti peli hyvin käyntiin, Säteri kuvaili.

Ottelun loppua kohden jenkkipoikien käämit alkoivat kärytä ja Säterinkin päälle ajettiin railakkaasti.

- Lopussa alkoi olla enemmänkin trafiikkia, Säteri kuittasi.