Perrin palaa ruotuun - JYPin paras maalintekijä pois kokoonpanosta

ASETELMA: Keskiviikon kierros osoitti, että epätoivon vimma on tässä vaiheessa kautta usein voimakas ase. JYPin vanaveteen taistelussa viimeisestä pudotuspelipaikasta pyrkivät Sport pistäytyi Tampereella hakemassa täydet kolme pistettä tämän illan Hippoksen vieraalta Tapparalta. Tappara puolestaan on melko vakaasti kotiedussa kiinni, eikä siitä nyt oikeasti ole niin suurta lukua onko runkosarjassa toinen vai neljäs.

Se, onko kymmenes vai yhdestoista, onkin sitten huomattavasti merkittävämpi asia. Kuten myös JYPin kannalta se, onko ero Sportiin tämän illan jälkeen kahdeksan vai kaksi pistettä vai jotain siltä väliltä.

Hämmentävää kyllä, viime vuosien liigatulokkaita Sportia, KooKoota ja Jukureita vastaan pahemman kerran tällä kaudella kompuroinut JYP on voittanut kaikki kolme otteluaan sarjakolmonen Tapparaa vastaan. Kaksi ensimmäistä voittomaalikisan jälkeen ja sen viimeisimmän varsinaisella peliajalla. 4-2 -voitto Hakametsästä olikin merkillinen tapahtuma. Hurrikaaniryhmä livisti reilussa kuudessa minuutissa 3-0 -johtoon maalivahti Christian Heljangon suosiollisella avustuksella, mutta sen jälkeen Tappara vei peliä miten tahtoi. 2-3:ea lähemmäksi se ei kuitenkaan päässyt. Melko huoletta voi kuitenkin todeta, että toista peräkkäistä samanluonteista kamppailua JYP ei voita.

Tiistain Lukko-ottelu oli eräs niistä näytelmistä, jotka paljastivat melko raa'alla tavalla puutteet JYPin hyökkäyspelissä. Lukko oli kuin parvi Tähtien sodan A-wing -hävittäjiä massiivisen, mutta loivaliikkeisen Executorin kimpussa. On haihattelua kuvitella, että RD Armyn hyökkäyspeli ottaisi yhtäkkiä jonkin mystisen aikahypyn vuodesta 2009 vuoteen 2019. Niin ei tapahdu. Voittamiseen on siis keksittävä muita keinoja. Tapparaa vastaan se voi olla jopa hieman helpompaa kuin esimerkiksi Lukkoa.

JYP saa viimeisenkin viime viikolla loukkaantuneista pelaajistaan takaisin, kun Eric Perrin palaa ruotuun. Näin hurrikaanipaitojen sairastupa on ainakin seuran ilmoituksen mukaan tyhjä. Tapparan vakionaamoista on sivussa ainoastaan Otso Rantakari.

ARVIO: JYPin tarve voitolle on suurempi, mutta näkyykö se "sportmaisena" epätoivon vimmana, vai lyökö se pelin tukkoon? Siinäpä merkittävä kysymys. Joka tapauksessa ainekset mainiolle kiekkopuhteelle ovat olemassa, oikeastaan aina, kun nämä joukkueet hyppäävät kaukaloon. Tiristäisikö JYP jopa kauden neljännen voittonsa kirvesrinnoista? Ylitöiden kautta ja 3-2 -lukemin?

SEURAA HEITÄ: JYPin kakkosketju on mielenkiintoinen. Anton Stråka pitää paikkansa keskusmiehenä, mutta laitahyökkääjät vaihtuvat, kun Eric Perrin palaa sairastuvalta ja David Tomasek "koirankopista". Julius Nättistä Risto Dufva on viskonut kuin märkää rättiä, nyt kokoonpanosta puuttuu myös joukkueen paras maalintekijä Robert Rooba. Tämän ja viime kauden aikana virolainen on ollut sivussa vain yhdestä joukkueensa ottelusta kaikki harjoitus-, CHL ja liigaottelut mukaan lukien.

Kun Jukurit tyhjenteli pajatsoaan, siirtyi sarvipäiden luottopakki Teemu Suhonen Tapparaan. Mies näyttää solahtaneen joukkueen sapluunaan vaivattomasti. Hyvin liikkuvan ja kiekollisesti etevän puolustajan seitsemän ottelun saldo on 2+2. Jo jukuriaikoinaan Suhonen kunnostautui "JYPin tappajana" ja on varmasti vaarallinen tänäänkin.