Perrinin viimeinen tango Hippoksella? - JYPin tilanne on tukalampi kuin miltä se näyttää

ASETELMA: Kukapa olisi ennen kauden alkua uskonut, että kolme kierrosta ennen runkosarjan loppua JYP kamppailee henkihieverissä viimeisestä pudotuspelipaikasta? Sesongin startattua se oli toki melko nopeasti nähtävissä, että näin saattaa käydä, mutta näin rajua mahalaskua ei ennustanut mikään oraakkeli.

Mutta itku ei auta markkinoilla, niillä auttaa nyt pelien voittaminen. Muiden liigaseurojen kannalta suorastaan huolestuttavan ylivoimaisen runkosarjan kiskonut Kärpät vierailee tänään Hippoksella. Kärpille kyse ei ole muusta kuin mukavasta harjoituksesta ja siitä, että seuran omissa nimissä olevan runkosarjan piste-ennätyksen (131) rikkominen saattaa ihan hiiren verran kiinnostella. Kärpät on nyt ennätyksestään neljän pisteen päässä, kun sillä on neljä ottelua pelaamatta.

JYPillä pelejä on jäljellä kolme, kahdeksan pisteen päässä vaanivalla Sportilla neljä. Ero näyttää turvalliselta, mutta hurrikaanipaitojen viime aikojen piste per peli -tahti ei välttämättä riitä pitämään vaasalaisia takana. Lisäksi on realismia, että JYP ei välttämättä ota Kärpiltä, SaiPalta ja KooKoolta pistettäkään.

Vastustajalle ottelu on viikon ensimmäinen, JYP puolestaan otteli keskiviikkona KalPaa vastaan. Erän verran tukevasti hyppysissä ollut peli karkasi toisen erän alkupuolella käsistä ja lopulta korttitalo kaatui kuin Sipilän hallitus konsanaan. Se on johtanut ankariin muutoksiin ketjuissa ja puolustajapareissa sitten keskiviikon, yksikään koostumus ei ole ennallaan.

Tämä tapahtui juuri kun näytti siltä, että ketjut ovat hiljalleen harmonisoitumassa. Tosin pakkikalustossa muutoksia oli pakko tehdä, kun Juuso Vainio loukkaantui KalPa-ottelun loppuhetkillä. Eetu Luostarisen taklaus osui Vainiota päähän, eikä hän varmastikaan ole pelikuntoinen, vaikka JYP ei luottopakkiaan sairaslistalle olekaan ilmoittanut.

Kärpiltä puuttuvat kokeneet hyökkääjät Mika Pyörälä ja Oskar Osala. Heistä Pyörälän kausi on alavartalovamman vuoksi ohi.

JYPin ongelmavyyhdit ovat lukuisat ja runsaat, mutta yksi poiminta viime kierroksilta. Viisi viimeisintä ottelua ovat tuottaneet vain viisi pistettä ja niiden aikana alivoimaprosentti on ollut 52,94. Siis lähes joka toisesta rangaistuksesta kolisee omissa. Kun hurrikaaniryhmä tuppaa istumaan melko taajaan jäähyllä, on tämä melkoinen rasite. Ja kun alivoima on ennen kaikkea energia- ja tahtopelaamista, on sitä vähän huono pakottaa. Se lähtee pelaajista itsestään.

Hurrikaanipelaajisto onkin mielenkiintoinen asia. Sama runko huhkii nyt jo kolmannen päävalmentajan alaisuudessa edellisen kalenterivuoden aikana ja koko ajan kokonaisuus on alisuorittanut enemmän tai vähemmän. Olisiko vikaa sittenkin enemmän peilissä kuin penkin takana?

ARVIO: Joukkueiden kaksi ensimmäistä kohtaamista olivat tasaisia vääntöjä, kun Kärpät voitti ensin 1-0 ja sitten 2-1 voittomaalikisan jälkeen. Kolmas mittelö tapaninpäivänä olikin sitten jo ylikävely, 6-2. JYP on löydettävä raivo ja epätoivon vimma, muuten ei tule mitään. Mutta riittäkö sekään, jos sarjakärki on pelipäällä? Kärpät voittaa 4-1 tai 4-2.

SEURAA HEITÄ: Jos JYPille käy niin onnettomasti, että pelit eivät runkosarjan jälkeen enää jatku, on tämä Eric Perrinin viimeinen tango Hippoksella. 43-vuotias liigalegenda on millä tahansa mittarilla merkittävä luku jyväskyläläisessä kiekkohistoriassa. On hienoa, että Perrin saa pelata uransa viimeisen runkosarjan kotiottelun täpötäydessä hallissa, mutta on suorastaan rienausta, jos kaikki todella päättyy näin.

Jussi Jokistakaan ei tämän iltapuhteen jälkeen Hippoksella montaa kertaa enää näe, ei välttämättä enää koskaan. 35-vuotias veteraani on yksi suomalaiskiekkoilun suurista. NHL:n kaikkien aikojen härmäläispörssissä 563 pistettä keränneen Jokisen edellä on vain kahdeksan pelaajaa ja ottelutilastossa (951) hän on niin ikään yhdeksäs. Tämän kauden kymmenessä liigapelissä monipuolinen hyökkääjä on nakutellut "lämpimikseen" tehot 2+13=15.