Pikkuleijonat lähtee MM-kisoihin jatkamaan mitaliputkeaan – Päävalmentaja Niemelä: "Kaikki työ on tehty, nyt vain nautitaan"

Suomen alle 18-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Tommi Niemelä huokuu tervettä itseluottamusta sekä rauhallisuutta ennen ikäluokan MM-kisoja. Pikkuleijonien MM-leiritys Vierumäen maisemissa on pelaajille ja valmennukselle tuttua kauraa.

Niemelän kolmen vuoden projekti kyseisen ikäluokan kanssa on lähestymässä loppuhuipennustaan. Leijonat aloittaa MM-kisat Venäjän Tsheljabinskissa 19. huhtikuuta kamppailulla Slovakiaa vastaan.

– Oloni on hyvin rauhallinen. Kaikki työ on nyt tehty. Pääsemme upean ryhmän kanssa päättämään taipaleemme MM-kisoihin. Nyt on aika mennä nauttimaan, Niemelä sanoo hymy huulillaan.

Pikkuleijonat viihtyy Vierumäellä perjantaihin asti. Sen jälkeen odottaa lento Venäjälle ja kaksi harjoitusmaaottelua. Kaikki leirillä mukana olevat pelaajat eivät pääse lopulliseen kisaryhmään. Niemelä tiedostaa asian, mutta ei tee siitä numeroa.

– Jokainen yksilö on tärkeä. Kaverit ovat kulkeneet pitkän matkan yhdessä. Fakta on silti se, että jokunen pelaaja jää kisajoukkueen ulkopuolelle, mutta he ovat silti äärettömän arvokkaita pelaajia. Haluaisin nähdä leirillä aitoa heittäytymistä sekä hetkessä elämistä.

Yhtenäinen, raikas ja energinen

Minkälaisen joukkueen Niemelä johdattaa Venäjän karkeloihin?

– Tulemme olemaan yhtenäinen, raikas ja energinen. Jos ne asiat näkyvät pelissä, tulemme taistelemaan varmasti maailmanmestaruudesta. Näiden kolmen vuoden aikana pojat ovat kypsyneet todella paljon.

– Kun aloitimme yhteisen matkamme, pelaajat olivat ihan poikasia. Nyt he ovat aikuisuuden kynnyksellä. Etenkin kaukalon ulkopuolella on tapahtunut henkistä kasvua.

Suomella on ikäluokassa päällä mitaliputki. Vuonna 2015 tuli hopeaa, seuraavana vuonna kultaa ja viime keväänä kotiintuomisina oli taas hopeaa.

– Tämä on taas omanlaisensa joukkue. Jokainen suomalainen kiekkojengi pelaa ikäluokasta välittämättä mitalista – niin mekin. Iso asia on yhteinen matka, Niemelä korostaa.