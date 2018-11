Pistepörssin ykkösnimi Rantanen valittiin NHL:n lokakuun parhaaksi

Kiekkoliiga NHL on valinnut suomalaishyökkääjä Mikko Rantasen lokakuun parhaaksi pelaajaksi. Colorado Avalanchen laitahyökkääjä on iskenyt kauden 12 ottelussa tehopisteet 5+16=21. Lukemalla Rantanen on koko liigan pistepörssin kärjessä.

Rantanen on toistaiseksi ainut yli 20 pistettä NHL:ssä tehnyt pelaaja tällä kaudella.

Kuukauden kakkostähdeksi NHL valitsi Pittsburghin Jevgeni Malkinin, joka iski lokakuussa tehot 6+13=19. Kolmostähtenä palkittiin Chicagon Patrick Kane tehoilla 11+7.

Kuukauden tulokkaaksi NHL valitsi Vancouverin 19-vuotiaan ruotsalaishyökkääjän Elias Petterssonin, joka tehoili kahdeksassa ottelussa pisteet 7+3=10.