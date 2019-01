Playoff-viiva karkaa taas JYPiltä: "Ahneempi pitäisi olla" – Katso koostevideo ottelusta

Kyllähän se näki, että aika isoista asioista taistellaan. Kuten nyt vaikkapa playoff-paikasta. Tunnetta oli, väkevää vääntöä ja useaan otteeseen myös melkomoista koohottamista. Yksi pleksikin hajosi siinä tohinassa, kun Janne Kolehmainen taklasi voimakkaasti Kalle Maalahtea.

Tämä nähtiin toisen erän jälkimmäisellä kympillä ja erätauko alkoikin "etupellossa" ajassa 33.12.

Tilanne oli tässä kohdin 1-1 Cody Kunykin ja Robert Rooban maaleilla. Erätauon jälkeen pelattiin vajaat seitsemän minuuttia toista erää ja jatkettiin heti puolten vaihdon jälkeen kolmannella. Vauhti ja koheltaminen sen kuin lisääntyivät ja etenkin SaiPalla oli kolmannessa erässä saumat maaliin jos toiseenkin. JYP istui kaksi kaksiminuuttista erän alkuun ja ylivoimiensa myötä SaiPa vankisti otettaan pelistä.

Mitä pidemmälle erä eteni, sen pahemmin JYP kohelsi. Ja kun se riittävästi kohelsi, niin jo laatupaikkoja tuhlaillut SaiPakin osui. Hukkatontteja ehti olla kolmannessa erässä lähemmäs kymmenkunta, ennen kuin kultakypärä Tyler Morley ohjasi sputnikit 2-1 -johtoon reilut kuusi minuuttia ennen loppua. Morleyn osuma jäi ottelun voittomaaliksi.

Normi peli? No ei ollut

Kamppailu oli JYPin viides Risto Dufvan paluun jälkeen. Uusvanha päävalmentaja avasi kolmella voitolla, nyt tappioita on kaksi peräkkäin.

- Ei ollut huono peli meiltä, mutta sillä ei ole oikeastaan mitään merkitystä miten siellä seikkaillaan, jos pisteitä ei saada, Dufva totesi.

Se on totta. Pudotuspeliviiva pakenee jälleen. Odotuksiin ja resursseihin nähden historiansa pahinta floppikautta pelaava joukkue kävi pudotuspeliviivan päällä kurkistamassa, mutta on pudonnut jälleen sen alle. Nyt matkaa on neljä pistettä ja pelejä jäljellä yhä vähemmän.

- Mutta meillähän oli nyt ihan normi peli, hyökättiin ja puolustettiin. Mun ajan parasta peliä, Dufva tuumasi.

Ei ollut, tohdin väittää, ja lisätä, että käyrä on ollut laskeva. Se ensimmäinen HIFK:ta vastaan vajaat kaksi viikkoa sitten pitä yhää piikkipaikkaa.

- Mallikas suoritus koko joukkueelta ja kova taistelu. Pelin edetessä pystyttiin koko ajan paremmin ja paremmin pysymään pelisuunnitelmassa, sanoi puolestaan SaiPa-luotsi Tero Lehterä.

Tämän voi allekirjoittaa lehtereiltäkin nähtynä.

Historia näkyi

JYPin hetket ottelussa olivat ennen ennenaikaista erätaukoa. Sen jälkeen vaikeudet kasautuivat ja realisoituivat lopulta Morleyn voittomaalina.

- Oli paljon hyvää, oli hyökkäyspelillisesti sitä mitä haettiin. Pitäisi saada se tappamisen meininki maalintekoon, se on varmaan osin itseluottamuksesta kiinni, JYPin maalipörssin kärkeen 14 osumalla noussut Robert Rooba sanoi.

- 40 metriä tehtiin hyvin asioita, sitten yksi huono syöttö saattoi pilata koko hyökkäyksen, hän murehti.

Päävalmentaja Dufva komppasi.

- Ahneempi pitäisi olla. Joukkueen historia näkyi muutamissa tilanteissa, joissa se kuuluisa itseluottamus olisi pitänyt olla läsnä, hän arvioi.

- Yleensä maali vaatii laukauksen kohti maalia. Harvoin se syöttö pakin mailan varteen sellaista tuottaa, RD murjaisi.

JYP-SaiPa

Missä Newton?

JYPin kokoonpanoa oli laitettu jälleen uuteen uskoon karttuisalla kädellä sitten lauantain Ilves-ottelun.

- Lauantaina oli poissaolijoita force majeure -syiden vuoksi ja sen takia jouduttiin muokkaamaan. Sen pelin lopussa oltiin jo tästä kokoonpanosta hahmotelmalla liikenteessä, Dufva taustoitti.

Mikko Kaltevan palattua ruotuun Jake Newton putosi seitsemänneksi puolustajaksi. Newton pestattiin alakerran kiekolliseksi johtohahmoksi, mutta nyt peliaikaa ei herunut vaihtoakaan.

- Valmentaja tekee aina sillä hetkellä omasta mielestään parhaan sekoituksen kaukaloon. Se on hyvin subjektiivinen mielipide ja sen lisäksi, että se on oikeus, se on myös velvollisuus, Dufva selitti.

- On haettu pakkiparitukevuutta ja meidän puolustajien toive on ollut, että pelattaisiin kuudella puolustajalla, hän täsmensi.

Pakkipari- ja muuta tukevuutta JYP hakee seuraavan kerran jo perjantaina Mikkelissä Jukureiden vieraana ja lauantaina jälleen Hippoksella, kun kylään saapuu HPK.