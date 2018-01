Puljujärvelle NHL-uran ensimmäinen kolmen tehopisteen ilta

Jesse Puljujärvi kirjautti ensimmäisen kolmen tehopisteen NHL-pelinsä tekemällä maalin ja syöttämällä kaksi, kun Edmonton Oilers nujersi Vancouver Canucksin 5–2.

– Hän pelasi mahtavan pelin tänä iltana. Hän oli fyysinen kulmissa, voitti kaksinkamppailuja ja näytti itsevarmalta. Häntä odottaa täällä Edmontonissa valoisa tulevaisuus, meidän täytyy vain pitää hänen kehityksensä oikeassa suunnassa, Oilersin valmentaja Todd McLellan sanoi joukkueen sivuilla.

Puljujärven edellinen maali oli syntynyt 29. joulukuuta Chicagoa vastaan, ja sen jälkeen suomalaishyökkääjä oli höylännyt kahdeksan ottelua ilman tehomerkintöjä.

Consider those bye week blues cured. #LetsGoOilers pic.twitter.com/khFRwBJU97

Puljujärven tehosaldo 30 ottelun jälkeen on 9+5.

– On mukava nähdä, että joku muukin nousee esiin ja olemme kaikki todella iloisia hänen puolestaan, Puljujärven syötöstä maalin laukonut Leon Draisatl sanoi.

Player of the game gear for Jesse. #LetsGoOilers pic.twitter.com/UK6Cv99zNj