Puolustajalupaus haluaa vakiinnuttaa liigapaikkansa

Liigadebyyttinsä Mikkelin Jukureissa jo kaudella 2016–17 tehnyt puolustaja Mikko Kokkonen halajaa tiukasti Pikkuleijonien lopulliseen MM-kisamiehistöön. Jos ihmeitä ei tapahdu, Suomen päävalmentaja Tommi Niemelä myös raapustaa mikkeliläiskasvatin nimen kokoonpanoon.

Kokkonen, 17, muistetaan edelleen parhaiten siitä, että hän oli liigadebyytin tehdessään kaikkien aikojen nuorin liigapelaaja (15 vuotta ja yhdeksän kuukautta), joka pääsi ottelussa myös pelaamaan.

Nyt Kokkonen on valmis kirjoittamaan uudenlaista historiaa Venäjän MM-kisoissa. Jämäkäksi ja kiekollisesti taitavaksi puolustajaksi itseään luonnehtiva pelimies on varma, että Suomi pärjää kisoissa hyvin.

– Meillä on hyvä- ja tervehenkinen joukkue. Puhallamme yhteen hiileen. Mitali on vähimmäistavoite. Muuhun emme tyydy. Kisoissa pitää lyödä parasta pöytään, Kokkonen sanoo.

Kokkosen kulunut seurajoukkuekausi sujui pääsääntöisesti Mestiksessä. Imatran Ketterässä pelejä kertyi 29. Otteluita tuli myös Jukureiden liigajoukkueessa sekä A-nuorissa. Mestistä hän kehui varauksetta.

– Se on nuorelle pelaajalle kehittävä sarja. Sain pelata Ketterässä omilla vahvuuksillani. Nyt on myös selvää, että ensi kaudella ainoa pyrkimys on kaapata pelipaikka liigasta. Muuta tavoitetta ei ole.

Vaikka Kokkosen kausi oli hieman ailahteleva, hän on silti tyytyväinen kokonaispakettiin.

– Tasoni heilahteli liikaa. Pystyin silti pelaamaan paljon järkevämmin. Myös fyysisyydessä otin askeleita oikeaan suuntaan. Miesten pelit ovat aina miesten pelejä, Kokkonen huomauttaa.

Kokkosella on vielä vuosi sopimusta jäljellä Jukureiden kanssa. Kun Risto Dufva vaihtoi maisemaa, on Kokkosella yksi toivomus uudelle päävalmentajalle.

– Helpottaisi paljon, jos hän tykkäisi kehittää nuoria pelaajia.