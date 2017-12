Puolustuksen puheenvuoro – alle 20-vuotiaiden menestyksen tiellä on mutkansa

Lähtökohta on herkullinen. Suomella on hyvä joukkue, ja vuoden takaisen arvokisaromahduksen jälkeen nöyryyttä jääkiekon MM-turnaukseen on taatusti riittävästi. Silti alle 20-vuotiaiden menestyksen tiellä on mutkansa.

Suomi aloittaa nuorten MM-kisat myöhään tapaninpäivänä Suomen aikaa, kun se kohtaa Yhdysvaltain Buffalossa A-lohkossa vuoden takaisen hopeamitalistin Kanadan.

Kanada murjoi valmistavissa MM-peleissään Sveitsiä 8–1 ja Tshekkiä 9–0. Suomi peittosi samat maat maalein 4–2.

– Kova joukkue on vastassa, luisteluvoimainen ryhmä. Yhdysvalloilla on huippuyksilönsä, Kanada pelaa enemmän joukkueena, vertailee Suomen päävalmentaja Jussi Ahokas viime kisojen finalisteja puhelimitse Yhdysvalloista STT:lle.

– Nyt alkaa oikea turnaus. Meidän pitää olla timanttia. Kanada on ihan toista kuin Sveitsi – tai edes Tshekki, Suomen laadukkaaseen puolustukseen kuuluva Henri Jokiharju valaa intoa.

Pikkukaukalossa kuin kotonaan

Suomella on nuorten MM-kisoissa jalkeilla yksi historiansa lahjakkaimmista joukkueista. Ryhmästä seitsemän pelaajaa on NHL:n ykköskierroksen varauksia, joista peräti viisi puolustajia.

Kun kaukalossa takalinjoilla on peliälykkään luistelutaiturin Miro Heiskasen (Dallasin 3. varaus 2017) ja vuoden 2016 maailmanmestarin Olli Juolevin (Vancouverin 5. varaus 2016) kaltaisia pelaajia, se antaa itseluottamusta koko joukkueelle.

Pohjois-Amerikan WHL-junioriliigassa toista kautta pelaava Jokiharju (Chicagon 29. varaus 2017), yksi ykköskierroksella varatuista, on tottunut kapeamman kaukalon vaatimuksiin.

– Pienemmässä tilassa vastustajan paine tulee päälle nopeammin. Tilanteita tulee useammin vastaan.

Jokiharju ei pohjoisamerikkalaista vauhtia ujostele, sillä hän teki Portlandin joukkueessa viime kaudella WHL-runkosarjan 71 ottelussa 9+39=48 pistettä. Tällä kaudella 31 pelissä saldo on 7+30=37, joten ilman loukkaantumisia oma ennätys menee nurin ryminällä.

Maailmankansalainen jo pikkupojasta

Tamperelaisesta Tapparasta 17-vuotiaana Pohjois-Amerikkaan lähtenyt Jokiharju on esimerkki kansainvälistyneen polven suomalaiskiekkoilijasta. Jokereissa Suomen mestaruuden ja Pohjoismaissa lisäksi Ruotsissa ja Norjassa pelanneen hyökkääjä Juha Jokiharjun poika nyöritti luistinten nauhat ensi kerran Ranskassa.

– Olin ensi kertaa luistimilla ihan pienenä Amiensissa ja sen jälkeen Brianconissa, kun isäni pelasi siellä. Kun palasimme Suomeen, isä valmensi minua Kooveessa, ja siitä se lähti, nuorempi Jokiharju muistelee.

Hän on Suomen MM-joukkueessa yksi 16 pelaajasta, joka voitti keväällä 2016 Ahokkaan valmentamassa joukkueessa alle 18-vuotiaiden maailmanmestaruuden. Ei ihme, että Jokiharju näkee MM-Buffalossa uhkan sijasta mahdollisuuden.

– Kaikki joukkueessa ovat innoissaan, joten tavoittelemme mestaruutta. Viime kisoista (Suomi karsiutui MM-pudotuspeleistä ja oli yhdeksäs) ei tarvitse puhua.

Kova MM-alkulohko – Suomi vuoden takaisten loppuottelijoiden seurassa

Suomen A-alkulohkon otteluohjelma alle 20-vuotiaiden miesten MM-turnauksessa Buffalossa 26. 12–7. 1. (aikaero Suomeen –7 tuntia):

26. 12. klo 23.00 Kanada–Suomi.

28. 12. klo 19.00 Suomi–Tanska.

30. 12. klo 23.00 Suomi–Slovakia.

31. 12. klo 23.00 USA–Suomi.

USA ja Kanada pelasivat viime MM-turnauksessa loppuottelussa. B-alkulohkossa Buffalossa pelaavat Ruotsi, Venäjä, Tshekki, Sveitsi ja Valko-Venäjä.

Turnauksen puolivälieriin selviytyy kummastakin alkulohkosta neljä parasta joukkuetta. Puolivälierien voittajat jatkavat neljän parhaan joukkoon välieriin. Välierien voittajat MM-finaaliin, häviäjät pronssiotteluun.

Alkulohkojen viimeiset joukkueet pelaavat karsinnat paras kolmesta -systeemillä (2 voittoa) MM-kisojen A-sarjapaikasta. A-sarjaan nousee seuraaviin MM-kisoihin Kazakstan.

Pohjois-Amerikka ei ole ollut mitalisampo

Suomi on voittanut yhteensä 14:stä nuorten MM-mitalistaan Pohjois-Amerikassa järjestetyissä kisoissa kolme pronssia.

Alle 20-vuotiaiden miesten kärkikolmikko ja Suomen sijoitukset 2000-luvun MM-kisoissa (suluissa MM-järjestäjämaa):

2000 (Ruotsi): 1) Tshekki, 2) Venäjä, Kanada,... 7) Suomi,

2001 (Venäjä): 1) Tshekki, 2) Suomi, 3) Kanada.

2002 (Tshekki): 1) Venäjä, 2) Kanada, 3) Suomi.

2003 (Kanada): 1) Venäjä, 2) Kanada, 3) Suomi.

2004 (Suomi): 1) USA, 2) Kanada, 3) Suomi.

2005 (USA): 1) Kanada, 2) Venäjä, 3) Tshekki,... 5) Suomi.

2006 (Kanada): 1) Kanada, 2) Venäjä, 3) Suomi.

2007 (Ruotsi): 1) Kanada, 2) Venäjä, 3) USA,... 6) Suomi.

2008 (Tshekki): 1) Kanada, 2) Ruotsi, 3) Venäjä,... 6) Suomi.

2009 (Kanada): 1) Kanada, 2) Ruotsi, 3) Venäjä,... 7) Suomi.

2010 (Kanada): 1) USA, 2) Kanada, 3) Ruotsi,... 5) Suomi.

2011 (USA): 1) Venäjä, 2) Kanada, 3) USA,... 6) Suomi.

2012 (Kanada): 1) Ruotsi, 2) Venäjä, 3) Kanada, 4) Suomi.

2013 (Venäjä): 1) USA, 2) Ruotsi, 3) Venäjä,... 7) Suomi.

2014 (Ruotsi): 1) Suomi, 2) Ruotsi, 3) Venäjä.

2015 (Kanada): 1) Kanada, 2) Venäjä, 3) Slovakia,... 7) Slovakia.

2016 (Suomi): 1) Suomi, 2) Venäjä, 3) USA.

2017 ( Kanada): 1) USA, 2) Kanada, 3) Venäjä,... 9) Suomi.

Suomi on alle 20-vuotiaiden MM-historian aikana voittanut nuorten maailmanmestaruudet vuosina 1987, 1998, 2014 ja 2016 ja yhteensä 14 MM-mitalia (4 kultaa+4 hopeaa+6 pronssia). Suomi on voittanut Pohjois-Amerikassa pelatuissa MM-kisoissa yhteensä kolme pronssimitalia (0+0+3).