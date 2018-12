Putkenkatkojat vastakkain Hippoksen illassa

ASETELMA: JYPin viiden ottelun voittoputki paukahti poikki viime viikonlopun vieraskiertueella, kun joukkue hävisi niin HIFK:lle kuin Sportillekin. Tappio Vaasassa muodostui suorastaan legendaariseksi, kun 3-2 -johtoasema kuivui viimeisellä minuutilla 3-4 -tappioksi. JYP kykeni tekemään seitsemän virhettä kymmenessä sekunnissa, kun Sport iski voittomaalin.

Tätä hurrikaaniryhmällä on ollut lähes viikko aikaa sulatella. Viime viikonlopun ottelut eivät olleet kokonaisuutena huonoja, mutta pisteen puolikastakaan ei tarttunut matkaan. Se on ongelma, kun kehnon alkukauden vuoksi ylimääräisiin tappioihin ei olisi enää varaa.

Illan vastustaja Pelicans otteli viimeksi keskiviikkona, kun se kaatoi kotiareenallaan HPK:n 5-2. Samalla napsahti poikki kuuteen otteluun venynyt tappioputki.

Sarjataulukon kannalta illan ottelu on äärimmäisen tärkeä, kuten tällä haavaa JYPin kannalta jokainen. Pelicans pitää hallussaan viimeistä suoraa puolivälieräpaikkaa ja on kymmenen pistettä hurrikaanipaitoja edellä.

JYPin sairaslistalta löytyy enää kaksi nimeä, Jaakko Jokinen ja Mikko Mäenpää. Pelicansilla sairastupahuolia on hieman enemmän, kun Nico Manelius, Miihkali Teppo, Aleksi Mustonen ja Antti Tyrväinen ovat sivussa.

ARVIO: JYP lienee hienoinen suosikki, ainakin jos viime viikonlopun ankarat opit ovat menneet jakeluun. Pelicans haraa kuitenkin ankarasti vastaan. Ylitöiksi menee, 2-2 tai 3-3 -lukemissa.

SEURAA HEITÄ: Moskovan EHT-turnauksen maajoukkueeseen valittu Juuso Vainio tahkoaa joka ilta isoja minuutteja JYPin takalinjoilla. Kauden mittaan vastuuta on tullut myös ylivoimalla, mutta maalitili on edelleen avaamatta. Vainion edellisestä osumasta on ehtinyt vierähtää aikaa jo yli vuosi. Viimeksi reppu heilui 24. lokakuuta 2017 Lukkoa vastaan.

Pelicansin nelosketjusta löytyy mielenkiintoinen kaksikko. Keskellä häärii Sakke Hämäläinen, oikealla laidalla Waltteri Merelä. Kumpikin on paukuttanut tällä kaudella A-nuorten SM-liigassa yli 40 pistettä reilussa 20 ottelussa. Merelä johtaa sarjan pistepörssiä saldolla 20+29=49, Hämäläinen säestää tehoin 18+23=41.