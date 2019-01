RD-karnevaalit seis! - Nyt pitää tehdä tulosta

ASETELMA: No niin, koko viikon kestäneet RD-karnevaalit voidaan julistaa päättyneiksi tai ainakin tauolle. JYP palaa illan kähmyssä pelipuuhiin ensimmäisen kerraan sitten viime lauantain KalPa-tappion. Kuten on hyvin tiedossa, tuloksenteon on alettava nyt. Ei huomenna, ei ensi viikolla, vaan nyt.

Alemmalle pudotuspeliviivalle on valmentajanvaihdoksesta huolimatta edelleen matkaa kahdeksan pistettä, tosin sitä hallussan pitävä SaiPa on pelannut ottelun enemmän. Ylempi viiva on jo 14 pisteen päässä. Kuudennen sijan haltija on illan vastustaja HIFK, joka on pelannut kaksi ottelua JYPiä enemmän.

Siis: kolme pistettä tästä ja rästipelit pakettiin, niin uppista keikkaa - ero on enää viisi pistettä. Toki JYPin ja HIFK:n välin mahtuu kuusi joukkuetta, jotka haalivat pisteitä kuka mihinkin tahtiin, mutta pitkäkestoisilla kolmen pisteen voittoputkilla on yhä mahdollisuus hämmentää sarjataulukkoa.

Vastustaja on vahva. Tappiot ovat olleet jo toista kuukautta stadilaisille lähinnä yksittäisiä työtapaturmia, kun 13 edellisen kierroksen aikana se on hävinnyt vain kolme kertaa. Sakari Salminen ja Jasse Ikonen saapuivat vahvistamaan hyökkäystä ja Joonas Lyytinen puolustusta.

Sentterikalusto ei ole aivan liigan terävintä kärkeä varsinkin kun Juhani Tyrväinen ja Thomas Nykopp ovat sairastuvalla, mutta ei pidä ihmetellä, jos seura tähän vielä jonkin täsmähankinnan tekee. HIFK:sta voi kehkeytyä vielä liigan hopeataistelun musta hevonen. (Niin, mestaruus menee Kärpille.)

Mitä JYPistä sitten pitäisi ajatella? Se tiedetään, että harjoituksissa on menty yksinkertaisesti kovaa sekä yksinkertaisesti ja kovaa. Risto Dufvan lääkkeet koko kauden vaivanneeseen apatiaan ovat ylimääräinen virkkaaminen alas, tunnetaso ylös.

Etukäteen on melko mahdotonta sanoa, kuinka tässä on onnistuttu. HIFK:lle ottelu on kolmas neljään päivään ja edellinen on peräisin eiliseltä. Se saattaa illan mittaan näkyä.

JYPin ketjuissa ja puolustajapareissa ei ole radikaaleja muutoksia. Aloittava maalivahti vaihtuu Joona Voutilaisesta Eetu Laurikaiseen ja Olli-Petteri Viinikaisen tilalle seitsemänneksi puolustajaksi nousee pitkästä aikaa Anttoni Honka.

RD:n ruoska heilahti - Kapteeni Hytönen putosi ylivoimasta

ARVIO: Kovan tuloskuntonsa myöstä HIFK:ta ei taatusti kiinnosta pätkääkään, kuka JYPin penkin takana heiluu. Valmentajan vaihto aiheuttaa usein ainakin hetkellisen herätyksen, mutta takuuvarmaahan se ei ole koskaan. Silti sopii olettaa, että nyt nähdään tämän kauden ärhäkin ja aggressiivisin JYP. Eri asia on, riittääkö se voittoon. Kumpikin tehnee 2-3 maalia, ylitöiltäkään ei välttämättä vältytä.

SEURAA HEITÄ: Vaikka Dufva ei lähtenyt ensimmäiseen otteluunsa mitään ketjulottoa pyörittämään, on ylivoimapelissä kuitenkin merkittävä muutos. Samuli Ratinen nousee kakkosylivoimaan kapteeni J-P Hytösen tilalle ja kippari on pakkopelistä kokonaan ulkona. 20-vuotias Ratinen on tehnyt tällä kaudella neljä maalia, joista puolet syyskuussa Ässiä vastaan, mutta potentiaalia on kasvavan vastuun myötä enempään.

HIFK:n ykkösketjua johtaa parikymppinen Juha Jääskä. Kaksi edellistä kautta liigan kynnyksellä vaaninut Jääskä on alkujaan laitahyökkääjä, mutta oppinut kauden mittaan myös sentteripelin salat. Vahva luistelija ja tunnollinen kahden suunnan hyökkääjä on tehnyt jo toista kuukautta myös tulosta, kun joulu-tammikuun 14 ottelun saldo on 2+8=10.