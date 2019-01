RD räjäytti kokoonpanon atomeiksi – Eric Perrinistä nelossentteri

ASETELMA: No niin. Eräs Risto Dufva totesi jo vuosikausia sitten, että kokoonpanomuutokset ovat keskustelua joukkueen kanssa. Tällä haavaa näköjään keskustellaan, kun Ossi Ikonen - Juuso Vainio -pakkiparia ja David Tomasekin kakkosketjua lukuun ottamatta koko paketti on riuhtaistu uuteen uskoon. Aloittava maalivahtikin vaihtuu Eetu Laurikaisesta Joona Voutilaiseen.

Eilisillan kamppailusta ei voi todeta kuin sen, että JYP oli kärsivällinen, osin onnekaskin. Mitä pidemmälle ottelu eteni, sitä enemmän se kulki Ilveksen komennossa. Mutta 60 minuutin jälkeen tulostaulu kertoi hurrikaaniryhmällä olleen kolme maalia vastustajan yhtä vastaan. Se on tällä haavaa ainoa asia, jolla on JYPille mitään merkitystä. Kaikenlaiset "kauneusarvot" ovat melko toissijaisia.

Kokoonpanoa on yhä äimisteltävä. Eilen hyvin pelanneen nelosketjun laiturit Janne Kolehmainen ja Ossi Louhivaara nousevat ykköseen Jarkko Immosen rinnalle, nelossentteri Miika Lahti ei ole lainkaan kokoonpanossa mukana. Nelosketjun keskellä Samuli Ratisen ja Julius Nättisen välissä häärii Eric Perrin, joka lienee nelosessa ensimmäistä kertaa urallaan. Pakkikalustossa Mikko Mäenpää ja Roni Allén palaavat ruotuun, Mikko Kalteva on kokoonpanosta poissa. Ja niin edelleen.

ARVIO: JYP on raapaissut Ilvekseltä tällä kaudella mukaansa täydet yhdeksän pistettä, eikä tilane välttämättä muuksi muutu. Illan ottelu on tupsukorville jo viikon kolmas, JYPille vasta toinen, mutta kotijoukkue pitänee silti vauhtia yllä. Se on taas eri asia, jotta mihin se riittää. Perjantai-illan kaltaiset JYPin 3-1 -voittolukemat lienevät lähellä.

SEURAA HEITÄ: Hurrikaanipaitojen kakkosketjun sentteri David Tomasek venytti eilen maalittomien otteluiden putkensa jo 15:een. Laitahyökkääjänsä Jerry Turkulaisen kuiva kausi on vielä pidempi, peräti 29 ottelua. Turkulaisen edellinen maali nähtiin lokakuussa. Robert Rooballa on tältä kaudelta kasassa jo 12 osumaa, mutta viimeisimmästä on kuusi kierrosta aikaa ja edellisen 13 ottelun saldo vain yksi maali. Potentiaalia alkukauden tehoketjussa on edelleen vaikka mihin.

Ilves-väkkärä Teemu Rautiainen taisteli eilisen kamppailun kalkkiviivoille saakka, vaikka loukkasikin jalkaansa. Nyt hän on kokoonpanosta poissa ja ykkösketjuun Rautiaisen paikalle nousee tupsukorvien ainoan maalin eilen viimeistellut Juho Liuksiala. Ketjun olemus ei siitä miksikään muutu, pienet mustavihreät miehet pitävät vauhtia yllä.