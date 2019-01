RD:n ruoska heilahti - Kapteeni Hytönen putosi ylivoimasta

Risto Dufvan paluu JYPin liigamiehistön päävalmentajaksi näkyi tiistaina siinä, että harjoituksissa palattiin jääkiekkoilun perusasioiden, syöttämisen, syötön vastaanottamisen ja laukomisen äärelle. Potkut saaneen Lauri Merikiven laatimassa ohjelmassa keskiviikkona olisi ollut vapaaehtoinen jääharjoitus, mutta RD komensi joukkonsa treenaamaan erikoistilanteita.

Keskiviikon harjoitus paljasti, että ylivoimakoostumuksiin on tulossa muutoksia. Merkittävin niistä on se, että iät ja ajat JYPissä ylivoimaa pelannut kapteeni J-P Hytönen ei ole tällä haavaa ylivoimaviisikoissa mukana. Niin sanottu ykkösylivoima on nyt muotoa Jarkko Immonen, Eric Perrin, Jani Tuppurainen, Robert Rooba sekä Mikko Mäenpää ja kakkosessa häärivät Julius Nättinen, David Tomasek, Jerry Turkulainen, Samuli Ratinen ja Jake Newton.

Uusi mies yv-koostumuksissa on siis 20-vuotias Ratinen. Rooba puolestaan siirtyi Hytösen tilalle ykkösylivoimaan. Ratista ei ole ligapeleissä ylivoimalla juuri kaukalossa nähty, mutta puuha on neljä maalia tällä kaudella viimeistelleelle nuorukaiselle tuttua A-junioreista ja mestiksestä.

Myös ylivoimaharjoitukset vahvistivat kuvaa perusasioiden äärelle palaamisesta. Näyttävät, mutta riskialttiit neliön läpi syötöt loistivat poissaolollaan, pyrkimis oli saada kiekkoa rivakasti maalille, jonka edustalla päivysti jatkuvasti kaksi pelaajaa. JYP oli Merikiven aikana liigan yhdeksänneksi paras yv-joukkue onnistumisprosentilla mitattuna, mutta ylivoimamaalien määrässä (25) vasta yhdestoista.

JYP pelaa seuraavan kerran perjantaina, kun Hippoksella vierailee HIFK.