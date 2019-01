RD:n "tsykologiaa" on maalaisjärjellä vaikea ymmärtää -JYPillä erikoinen kokoonpanomuutos

ASETELMA: Hippoksen perjantai-ilta oli kuin ennen vanhaan konsanaan. JYPin peli ei varsinaisesti hivellyt jääkiekkosilmää, mutta joukkue voitti ja häkki oli täynnä, kuri järjestys olivat palanneet. Ammattilaisurheilun oleellisimmat asiat täyttyivät. Risto Dufvan paluu hurrikaaniseuran peräsimeen oli juuri sitä, mitä seurajohto (lue: puheenjohtaja Jukka Seppänen) haki.

Tänäänhän se ei suinkaan kanna enää mihinkään, vaan kaikki on tehtävä alusta. Vastassa on kauden alkuhämärissä lähes JYPin tavoin kontannut Tappara, joka on kaikessa hiljaisuudessa hivuttautunut otteensa hukanneen TPS:n ohi sarjakakkoseksi. Kirvesrinnat yskivät joulun molemmin puolin kuuden ottelun tappioputken, mutta nyt voittoja on jo kuusi letkussa.

Hurrikaanipaitojen osalta humpan juoni on selkeä. Voittaa pitää, ilta toisensa jälkeen, muuten kausi päättyy runkosarjaan. Moinen olisi SM-liigan top 5 -pelaajabudjetilla operoivalle seuralle peräti noloa. Eilisen voiton myötä matka pudotuspeliviivalle sentään lyheni, se on nyt viisi pistettä.

Viisi kuudesta edellisestä ottelustaan voittanut JYP lähteen tähän kamppailuun "dufvamaisten" kokoonpanomuutosten ryydittämänä. Eilen liigauransa ennätysminuutit (16:25) pelannut ja 1+1 -tehot saalistanut Samuli Ratinen on pudonnut 13. hyökkääjäksi. Kapteeni J-P Hytönen saa kolmosketjussa rinnalleen uudet laitahyökkääjät, kun Jani Tuppurainen siirtyy siihen ykkösketjusta ja Markus Jokinen palaa kokoonpanoon kolmen viikon tauon jälkeen.

Myös pelikiellosta vapautunut Nolan Yonkman on jälleen hurrikaaninutussa mukana. Loukkaantuneita JYPillä ei tällä haavaa ole. Tapparalta puuttuvat Tomas Zaborsky, Jere Karjalainen ja Jarkko Malinen sekä pelikieltoinen Tuukka Mäntylä.

ARVIO: JYP on voittanut kauden molemmat keskinäiset kohtaamiset voittomaalikisan jälkeen, ensin 4-3 ja sitten 3-2. Tasaista on kaiken järjen mukaan tänäänkin. JYP on tavannut viime aikoina tehdä 2-3 maalia ottelua kohden, saman tempun teke myös Tappara. Voipi mennä ylitöiksi.

SEURAA HEITÄ: Jos 13. hyökkääjäksi pudonnut Ratinen olikin yksi HIFK-ottelun parhaita hurrikaanipaitoja, oli Julius Nättinen heikoimmasta päästä. Mutta mitä tekikään päävalmentaja Dufva? No, nosti Nättisen ykkösketjuun Jarkko Immosen ja David Tomasekin rinnalle ykkösketjuun .RD:n "tsykologia" teettää tunnetusti asioita, joita on maalaisjärjellä vaikea ymmärtää.

Takavuosina lähinnä räyhääjänä ja pelikieltojen lusijana tunnettu Ben Blood on yhtäkkiä ryhtynyt Tapparassa jääkiekkoilijaksi. Kausina 2015-18 Pelicansissa ja Ässissä 144 ottelussa 513 minuuttia istunut Blood on tällä haavaa kirvesrintojen paras puolustaja. Marraskuussa Tampereelle saapunut "Veri-Pena" on nakutellut 22 ottelussa 3+10=13 pistettä ja on joukkueensa plusmiinus-kärki lukemalla +14.