Rampa ankka ja rampa jengi - Jatkaako JYP voittoputkeaan stadilaisten piikkiin?

ASETELMA: Pohjoisamerikkalaisessa urheilun puheenparressa esiintyy politiikan puolelta pöllitty termi rampa ankka. Sillä tarkoitetaan valmentajaa, jonka tiedetään siirtyvän pois joukkueensa peräsimestä kuluvan kauden jälkeen. HIFK-luotsi Ari-Pekka Selin on juuri tällaisessa asemassa, kun seura tiedotti reilu kuukausi sitten, että Seliniä seuraa tämän kauden jälkeen hänen apumiehensä Jarno Pikkarainen. Nykyinen päävalmentaja olisi halunnut jatkaa tehtävässään.

Tässä kohdin HIFK oli voittanut kahdeksan ottelua 13:sta ja sillä oli 24 pistettä. Ilmoituksen jälkeen se on tahkonnut 11 ottelua, joista se on voittanut kaksi keräten vain kahdeksan pistettä. Tuon 11 ottelun kuntopuntarissa HIFK on koko liigan heikoin. Pelkästään Selin-päätöksellä ja sen julkistamisella konttaaminen ei toki selity, mutta osasyy se taatusti on.

JYP puolestaan temmeltää tunnetusti viiden ottelun voittoputkessa. Keskiviikkona se otti vastaan KalPan ensimmäisen erän rajun alkurynnäkön melko vähin vaurioin ja meni sitten menojaan. Hurrikaaniryhmä näyttää vihdoin viimein löytäneen keinot voittamiseen. Putkensa aikana se on kairannut voittoja hyvin erityyppisistä otteluista, mutta voittanut yhtä kaikki. Yhteinen nimittäjä voitoille on se, että viisikot pysyvät alkukautta huomattavasti paremmin kasassa ja sitä kautta kiekollinen peli on jämäkämpää sekä huolellisempaa.

Myös kokoonpanon osalta näyttää löytyneen harmonia, kun muutoksia tulee 1-2 peliä kohden. JYP jatkaa lähes samalla permanentilla, jolla se KalPa-ottelun päätti, joten koko syksyn enimmäkseen laidassa pelannut Eric Perrin aloittaa sentterinä. Ainoa pelaajavaihdos on Roni Allénin paluu kokoonpanoon. Hän nousee kakkospariin Ossi Ikosen vierelle, Nolan Yonkman putoaa seiskapakiksi ja Alex Lindroos jää kokoonpanon ulkopuolelle.

JYPin sairaslistalla on vanha tuttu kolmikko Joona Voutilainen, Jaakko Jokinen ja Mikko Mäenpää. Paljon pahemmastakin loukkaantumissumasta kärsineeltä HIFK:lta puuttuu tällä haavaa viisi pelaajaa, kun Aleksi Laakso, Teemu Tallberg, Juho Keränen, Micke-Max Åsten ja Henrik Koivisto ovat sivussa.

ARVIO: HIFK:n kolmessa edellisessä ottelussa on paiskottu yhteensä 25 maalia, olisiko tälläkin kertaa melko runsasmaalisen iltapuhteen paikka? Mikä ettei? Sanotaan 4-3 suuntaan tai toiseen, ylitöillä tai ilman.

SEURAA HEITÄ: Maalivahtien arvioiminen pelkästään torjuntaprosentin perusteella on melko joutavaa puuhaa, mutta kyllä se prosentti osviittaa antaa. Eetu Laurikainen ja Joona Voutilainen jakoivat torjuntavastuun suunnilleen puoliksi ennen viimeksi mainitun loukkaantumista. Sen jälkeen Laurikainen on torjunut 11 ottelua 13:sta. Mitä enemmän Laurikainen on pelannut, sitä varmemmin hän on ottanut kiekkoja kiinni. Laurikaisen kauden seitsemän ensimmäisen kamppailun torjuntaprosentti oli vaatimaton 89,71, seuraavan 11 pelin aikana erinomainen 92,21. Hän on suurin yksittäinen syy JYPin noususuhdanteelle.

Hieman ennen kuin päävalmentaja Selinin lähtö HIFK:sta julkaistiin, ykköstähti Erik Thorell loukkaantui. 12 otteluun tehot 6+6 paukuttaneen Thorellin huili kesti reilun kuukauden päivät ja sen aikana HIFK voitti vain yhden ottelun. Thorellin paluupelissä viime lauantaina kaatui vieraskentällä itse sarjakärki Kärpät 6-5. Ruotsalaishyökkääjä viimeisteli stadilaisten takaa-ajon käynnistäneen 3-1 -kavennuksen sekä 5-5 -tasoituksen.